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Formula 1 İspanya GP

Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”

Fernando Alonso, gelecekte 24 Saat Le Mans yarışına dönüş yapabileceğinin sinyalini verdi.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Mevcut gridin en deneyimli ismi Fernando Alonso, dayanıklılık yarışlarına hiç de yabancı değil. F1’e kısa bir ara verdiği dönemde Toyota ile 2018 ve 2019 yıllarında Circuit de la Sarthe’de arka arkaya iki zafer elde etmiş ve WEC şampiyonluğuna ulaşmıştı. 44 yaşındaki pilot geçmişte IndyCar serisinde de mücadele etmiş olsa da bu seriye geri dönüş ihtimalini tamamen eledi.

Barselona'daki kendi evindeki taraftarlarının önünde düzenlenen F1 sahne röportajında, gelecekteki olası kariyer hamleleri hakkında konuşan Alonso, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Indy’e dönmek şu anda gerçekten aklımda olan bir şey değil.”

“Hypercar sınıfı içinsebilmiyorum, o da kafamda kesin olarak yer etmiş bir şey değil.”

 

“Dakar'a katılmayı çok isterim ve bir gün Dakar'ı kazanmayı hedefliyorum. Oradaki zorluk beni tamamen cezbediyor. Aslında ‘Üçlü Taç’ da çok çekici ama Dakar da öyle; çünkü Formula 1'de, dayanıklılık yarışlarında ve rallide kazanmayı başarırsanız, bu emsali çok az olan bir şey olur.” 

“Bu yüzden zorlukları seviyorum: Hypercar’ı da öyle ve Le Mans 24 Saat benim için gerçekten çok özel bir deneyimdi.” 

“Belki bir gün bunu tekrar yapmayı düşünebilirim, özellikle de Verstappen ile olursa."

İzle: F1 GÜNDEM: Ferrari 15 beygir mi buldu? FIA'ya göre en iyi motor Red Bull'un! Alonso/Alpine sesleri

 

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