Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”
Fernando Alonso, gelecekte 24 Saat Le Mans yarışına dönüş yapabileceğinin sinyalini verdi.
Mevcut gridin en deneyimli ismi Fernando Alonso, dayanıklılık yarışlarına hiç de yabancı değil. F1’e kısa bir ara verdiği dönemde Toyota ile 2018 ve 2019 yıllarında Circuit de la Sarthe’de arka arkaya iki zafer elde etmiş ve WEC şampiyonluğuna ulaşmıştı. 44 yaşındaki pilot geçmişte IndyCar serisinde de mücadele etmiş olsa da bu seriye geri dönüş ihtimalini tamamen eledi.
Barselona'daki kendi evindeki taraftarlarının önünde düzenlenen F1 sahne röportajında, gelecekteki olası kariyer hamleleri hakkında konuşan Alonso, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Indy’e dönmek şu anda gerçekten aklımda olan bir şey değil.”
“Hypercar sınıfı içinsebilmiyorum, o da kafamda kesin olarak yer etmiş bir şey değil.”
“Dakar'a katılmayı çok isterim ve bir gün Dakar'ı kazanmayı hedefliyorum. Oradaki zorluk beni tamamen cezbediyor. Aslında ‘Üçlü Taç’ da çok çekici ama Dakar da öyle; çünkü Formula 1'de, dayanıklılık yarışlarında ve rallide kazanmayı başarırsanız, bu emsali çok az olan bir şey olur.”
“Bu yüzden zorlukları seviyorum: Hypercar’ı da öyle ve Le Mans 24 Saat benim için gerçekten çok özel bir deneyimdi.”
“Belki bir gün bunu tekrar yapmayı düşünebilirim, özellikle de Verstappen ile olursa."
İzle: F1 GÜNDEM: Ferrari 15 beygir mi buldu? FIA'ya göre en iyi motor Red Bull'un! Alonso/Alpine sesleri
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Aston Martin, ön süspansiyon hariç 2026 aracının tamamını yenileyecek
Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"
Alonso, Porsche 918 Spyder’ı ile Monako sokaklarında göz kamaştırdı
Alonso, bebek koltuğu olan 12 milyon dolarlık hypercar'ını teslim aldı
Stroll: "Gerçek F1 araçlarından çok uzaktayız"
Honda'dan Miami öncesi ilerleme: Aston Martin'de sorunlar çözülüyor mu?
Son Haberler
Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"
Alonso, Le Mans 24 Saat’e geri dönebileceğini söyledi: “Özellikle de Verstappen ile olursa”
Albon: "Avusturya GP bizim için zor geçebilir"
Bezzecchi olayındaki pist görevlisi ilk kez konuştu: "Onu anlayabiliyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar