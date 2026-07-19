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Formula 4 Fransa: Alp Aksoy’dan Paul Ricard’da zafer, podyum ve kritik puanlar!

Temsilcimiz Alp Aksoy, E4 Şampiyonasının Fransa Circuit Paul Ricard'da gerçekleştirilen ikinci yarışında hafta sonunu bir kez daha podyumda tamamladı.

Emine Kökçü
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Alp Aksoy

İlk yarışı kazanarak büyük başarı elde eden genç temsilcimiz ikinci yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada görerek şampiyonluk mücadelesi adına kritik puanlar topladı.

Prema Racing pilotu, üçüncü cepten başladığı yarışta iyi bir kalkışla lider Kenzo Craigie’nin peşine düştü. Ancak pole pozisyonundan start alan R-ace GP pilotu, yarış boyunca yüksek temposunu koruyarak Alp Aksoy’un atak mesafesine girmesine izin vermedi ve sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.

Temsilcimiz Alp Aksoy ise hafta sonunun ikinci podyumunu elde ederken, lider Luka Sammalisto ile arasındaki puan farkını da azaltmayı başardı.

Yarışın son podyum basamağına US Racing pilotu Luka Sammalisto çıktı. Beşinci sıradan start alan Fin pilot, son turlarda Andy Consani’yi geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

Circuit Paul Ricard’da ilk yarışı kazanıp ikinci yarışta ikincilik elde eden temsilcimiz Alp Aksoy, hafta sonunu güçlü bir puan tablosuyla tamamladı. Son yarışta damalı bayrağı yedinci sırada görmesine rağmen puan hanesine bir kez daha katkı yapan genç temsilcimiz Fransa’dan puansız ayrılmayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu.

Hafta sonu boyunca sergilediği hız, lastik yönetimi ve yarış temposuyla dikkat çeken genç temsilcimiz Alp Aksoy, özellikle ilk yarıştaki etkileyici zaferi ve hafta sonu boyunca ortaya koyduğu mücadeleci performans, sezonun yükselen isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstikrarlı sonuçlarını sürdürmeye devam eden temsilcimiz Alp Aksoy, Circuit Paul Ricard’dan bir galibiyet, bir ikincilik ve bir puan finişiyle ayrılarak şampiyona yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçti.

Sezonun ikinci yarısına girilirken her yarışta zirve mücadelesinin içinde yer alan genç temsilcimiz, hem performansı hem de olgun yarış karakteriyle Avrupa’nın gelecek vadeden genç yetenekleri arasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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