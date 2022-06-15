Mercedes, Hamilton'ın Montreal'de yarışacağını doğruladı

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Lewis Hamilton, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bakü yarışında epey zorlanmış ve dalgalanma nedeniyle yarış boyunca acı çekmişti.

İngiliz sürücü, hayatının en zor yarışı olarak adlandırdığı Bakü yarışının ardından aracından zar zor çıktı ve Montreal'de yarışıp yarışmayacağı belirsizdi.

Fakat Pazartesi günü İngiliz pilotun kendisinin de açıkladığı üzere Montreal'de yer alacak. Hatta Hamilton, ilk önce fabrikaya geldi ve burada bir dizi simülatör çalışması gerçekleştirdi.

Montreal öncesi konuşan James Vowles, Hamilton ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Lewis'in bu sabah fabrikaya geldiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum."

"Birlikte birkaç saat geçirdik. Onun tarafında her şey yolunda ve Montreal'de direksiyona geri dönecek."

"Hamilton, kendisinden ve araçtan en iyi şekilde faydalanabilen harika bir sporcu. Formula 1 sürücülerini olağanüstü yapan da budur."

Hamilton, kariyeri boyunca Montreal'de altı pole pozisyonu ve yedi galibiyet almayı başardı. Ayrıca burada yapılan son yarışı da kazanan isim oldu.

İngiliz sürücü burada bir galibiyet daha alırsa Michael Schumacher'i geride bırakacak ve bu pistte en çok kazanan isim olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images