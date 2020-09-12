Alfa Romeo, Raikkonen'le devam etmeye sıcak bakıyor

Gelecek sene öncesinde gridin arka tarafında anlaşması olmayan birçok pilot bulunuyor. Bunun dışında Ferrari Genç Sürücü Yetiştirme Programı'nda Mick Schumacher başta olmak üzere çok yetenekli isimler bulunuyor ve bu isimlerin adı Formula 1 için anılıyor.

Bu kadar çok seçenek olunca ve Raikkonen artık 41 yaşına geldiği için, kendisinin sene sonunda emekli olabileceği düşünülüyordu.

Raikkonen daha önceden yaptığı açıklamalarda ailesiyle vakit geçirmek isteyebileceğini işaret etmişti ancak son dönemde devam edebileceğini ifade eden açıklamaları da oldu.

Sebastian Vettel'in Aston Martin'le anlaşması sonrası gelecek sene için Sergio Perez'in boşa çıkması ve kendileriyle ilgilenebileceğinin sorulması üzerine Vasseur, "Bana göre Checo, griddeki tüm koltuklarla, en azından müsait olanlarla ilgileniyordur. Bu konuda farklı bir şey söylemeyeceğim. Size geçen hafta ya da daha öncesinde de Eylül ayında pilotlarımızla görüşeceğimizi ve ardından ne yapacağımıza birlikte karar vereceğimizi söylemiştim. Şu anda listede tabii ki birçok isim var."

"Evet, Ferrari'nin genç pilotları var ancak öncelikle Kimi'ye bakmamız lazım. O ne yapmak istiyor, biz onunla ne yapmak istiyoruz buna bakmamız lazım. Ardından diğerlerine bakacağız." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo and Frederic Vasseur, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Raikkonen'in Formula 1'de kalmak istemesi halinde onu takımda tutup tutmayacakları sorulduğunda Vasseur, "Evet, kesinlikle. Ancak eğer hepimiz işbirliği konusunda istekliysek ve bu işbirliği iyiyse, devam etmek mantıklı olur."

"Kimi'den daha deneyimli birisini bulamam. Bu bir avantaj. Bu durumda takım arkadaşı Kimi'den daha az deneyimli olacak." dedi.

Yardımcı editör: Oleg Karpov