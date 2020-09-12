Magnussen: "Yeterince hızlı değiliz

Haas F1 pilotları, antrenman turlarında oldukça yavaş kaldılar ve Romain Grosjean seansı 20. sırada tamamlarken, Kevin Magnussen 19. olabildi.

Seansın ardından konuşan Magnussen, “Harika bir pist. Çok hızlı ve çok sayıda yüksek hızlı viraj var. Burada sürüş yapmak büyük bir zevk."

"Sonuçlar tabii ki daha iyi olabilirdi ama burada sürüş yapmayı sevdim. Maalesef burada yeterince hızlı görünmüyoruz. Yeterli hızımız yok." dedi.

Romain Grosjean ise cuma gününün ardından hayal kırıklığını gizlemedi.

“Daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. 1., 12. ve 15. virajlarda çalışmamız gerekiyor. Orada sorunlarımız var ve turun geri kalanında her şey yolunda. Uzun sürüş yapamadım ve tek tur simülasyonu da yapmadım. Bu, pek de iyi bilmediğimiz bir pist için iyi değil. Çünkü çok fazla bilgim yok."

"Mugello iyi bir pist, hatta harika. Çok hızlı ve sürüş yapmak eğlenceli. Pazar günü geçiş ile ilgili sorunlar olabilir, ancak şimdi bunu umursamıyoruz. Sadece piste çıkıp hızlı şekilde sürmeye çalışıyoruz."