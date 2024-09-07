Raikkonen: "F1 artık daha rekabetçi"

Ferrari'nin son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Formula 1 kariyerine son vermesine rağmen hâlâ sporun en popüler figürlerinden biri olarak görülüyor.



Geçtiğimiz hafta sonu, İtalya Grand Prix'sinde Monza'da eski dostları ve sevenleriyle bir araya gelen Raikkonen, pist kenarında geçirdiği zamanın ardından F1.com ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi.



Eşi Minttu ve çocukları Robin, Rianna ve Grace ile Monza'ya gelen Raikkonen, ailesiyle birlikte yoğun bir hayatı olduğunu ve oğlunun karting dünyasında hızla ilerlediğini anlattı.

"Ziyaret çok güzeldi, birçok eski dostla bir araya geldik."



"Çocuklar da burada olmak istedi, çok eğlendik. Birçok eski arkadaşımızı gördük. Tabii ki takımlarda birçok yeni yüz var, bu kadar hızlı değişmesi şaşırtıcı."

Oğlu Robin’in yarış kariyeri hakkında ise şunları söyledi: "Robin karting yapmaktan çok keyif alıyor, her şey güzel gidiyor. İleride neler olur bilemeyiz ama şu an en önemlisi onun eğlenmesi."

Raikkonen, F1'deki rekabetin son durumunu da değerlendirerek, "Görünüşe göre yarışlar artık daha rekabetçi, bu da F1 ve hayranlar için harika bir şey" ifadelerini kullandı.