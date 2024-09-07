Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Raikkonen: "F1 artık daha rekabetçi"

Kimi Raikkonen, İtalya Grand Prix'sine ailesiyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Kimi Raikkonen in the Stake F1 Team Kick Sauber garage with his son, Robin

Kimi Raikkonen in the Stake F1 Team Kick Sauber garage with his son, Robin

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Formula 1 kariyerine son vermesine rağmen hâlâ sporun en popüler figürlerinden biri olarak görülüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, İtalya Grand Prix'sinde Monza'da eski dostları ve sevenleriyle bir araya gelen Raikkonen, pist kenarında geçirdiği zamanın ardından F1.com ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

Eşi Minttu ve çocukları Robin, Rianna ve Grace ile Monza'ya gelen Raikkonen, ailesiyle birlikte yoğun bir hayatı olduğunu ve oğlunun karting dünyasında hızla ilerlediğini anlattı.

"Ziyaret çok güzeldi, birçok eski dostla bir araya geldik."

"Çocuklar da burada olmak istedi, çok eğlendik. Birçok eski arkadaşımızı gördük. Tabii ki takımlarda birçok yeni yüz var, bu kadar hızlı değişmesi şaşırtıcı."

Oğlu Robin’in yarış kariyeri hakkında ise şunları söyledi: "Robin karting yapmaktan çok keyif alıyor, her şey güzel gidiyor. İleride neler olur bilemeyiz ama şu an en önemlisi onun eğlenmesi."

Raikkonen, F1'deki rekabetin son durumunu da değerlendirerek, "Görünüşe göre yarışlar artık daha rekabetçi, bu da F1 ve hayranlar için harika bir şey" ifadelerini kullandı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Formula 1
İtalya GP
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"
Kimi Raikkonen
Daha fazlası
Kimi Raikkonen
NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda

NASCAR Cup
Austin
NASCAR COTA: Byron pole pozisyonunda, Raikkonen ve Button ortalarda
Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!

NASCAR Cup
Kimi Raikkonen, NASCAR'la yeniden pistlere dönüyor!
Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

NASCAR Cup
Watkins
Kimi Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışında kaza yaptı

Son Haberler

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

F1 Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

F1 Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

F1 Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye