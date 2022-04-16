Alfa Romeo, Imola GP'den sonra 2023 lastikleriyle test gerçekleştirecek

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Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından Pirelli, 2 günlük bir lastik testi düzenleyecek. Yarış hafta sonunun ardından düzenlenecek bu testte 2023 lastikleri test edilecek.

İlk lastik testlerini Alfa Romeo gerçekleştirecek. Hinwil merkezli ekip, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde Imola'da Pirelli'nin 2023 lastiklerini test edecek ve bu testlerde, 2022 aracı C42 kullanılacak. Böylelikle 2023 F1 lastiklerinin gelişim çalışmaları başlayacak.

Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, Imola GP'nin ardından ekstra mesai yapacaklar ancak takımın test programı henüz resmileşmedi.

Pirelli ise henüz 25 günlük test tablosunu oluşturamadı. 2022 F1 yarış takvimi oldukça yoğun ve Milan merkezli şirket, takımların boş olacağı test aralıkları bulmakta zorlanıyor. Şu an için sadece Imola, Red Bull Ring ve Hungaroring için test planlanabildi. Bu pistlerdeki yarış hafta sonlarının ardından 2 günlük lastik testi gerçekleştirilecek.

Diğer pistlerde bunu yapabilmek zor gibi duruyor dolayısıyla yeni lastikler, bazı yarış hafta sonlarında 2. antrenman seanslarında da denenebilir.

Islak zemin lastikleri ise Paul Ricard ya da Fiorano pistlerinde gerçekleştirilecek seanslarla test edilecekler. Çünkü sadece bu iki pist yapay olarak ıslatılabiliyor.

Robert Kubica, Alfa Romeo, Barselona Pisti'nde 2022 lastiklerini test ediyor