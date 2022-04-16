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Formula 1 Haberler

Pirelli, yoğun 2022 F1 takviminde test tarihi bulmakta zorlanıyor

Pirelli, 2023 Formula 1 sezonu öncesinde 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmesi gereken 25 günlük test programını ayarlamakta zorlandığını açıkladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Pirelli, yoğun 2022 F1 takviminde test tarihi bulmakta zorlanıyor
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Pirelli'nin yeni sezon öncesinde lastiklerini test etmesi için 25 günlük test yapma hakkı bulunuyor ancak İtalyan üretici, yoğun takvim nedeniyle bunu ayarlamakta zorlanıyor.

Bu yüzden Pirelli'nin senenin ilerleyen dönemlerinde bazı yarışlarda 2. antrenman seanslarında gelecek sezon için hazırlanan prototip lastikleri test etmesi planlanıyor.

Kurallar, bir sonraki sezon için lastik tedarikçisinin kuru ve ıslak zemin lastiklerinde 25 gün çalışma yapmasına izin veriyor. Geçen seneki gelişim çalışmaları melez araçlarla yapılırken, 2023 öncesindeki çalışmalar 2022 araçlarıyla yapılacak.

En gerçekçi testlerin Avrupa'daki pistlerde, yarışlardan sonraki boşluklarda yapılması bekleniyor ancak bu testler için art arda yarışların olmaması gerekiyor.

Buna göre mevcut takvimde ancak Imola, Red Bull Ring ve Hungaroring yarışlarından sonra test yapılabilir. Bu pistlerde 2'şer araçla test yapılsa, 2'şer günden toplam 12 gün test yapılmış olacak.

Pirelli henüz o testlere hangi takımların katılacağını ya da o testlerde yağmur lastiklerinin test edilip edilmeyeceğini açıklamadı. 

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, talks to the press

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, "Mevcut araçları kullanacağız. Senenin ilk bölümünde, bazı yarışlardan sonra planladığımız bazı testler var."

"Şu anda takımlar ve FIA ile görüşme içerisindeyiz ve senenin ikinci yarısı için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz."

"Takvime bakarsanız, oldukça zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Art arda iki, üç yarışlar, deniz aşırı yarışlar var. Bu durumda takımlardan 3 yarışın ardından Pirelli için birkaç gün daha çalışmasını istememiz zor."

"Bu yüzden senenin ikinci yarısında da testler yapabilmek için çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü lastikleri geliştirmek için daha fazla teste ihtiyacımız var. Aksi takdirde çok zor olacak. Herkesle tek bir test yapıp doğru ürünü bulamazsınız."

"Bazı çözümler test ediyorsunuz, sonuçları analiz ediyorsunuz, yeni fikirleri geliştiriyor ve ikinci kez bakıyorsunuz. Bu süreç böyle devam ediyor." dedi.

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