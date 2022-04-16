Albon'un Avustralya GP'deki strateji mucizesi nasıl gerçekleşti?

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Albon, yarışa başlamış olduğu sert lastikleri tam 57 tur kullanarak suyunu çıkardı ve gridde son sıradan 10. olmayı başardı. Takımı dahi yarıştan önce böyle bir sonuç beklemiyordu.

Albon'un uyguladığı stratejiyi başka takımların da uygulama şansı vardı ancak onlar kullanmadılar.

Bundan böyle muhtemelen tüm takımlar, Pirelli'nin yeni 18 inç sert hamurlu lastiklerle yarışa başlayıp çok geç bir pit stopla avantaj sağlama kumarı oynamayı değerlendirecektir.

Albon ve Williams için bu bir kumardı ve tuttu.

Avustralya GP sıralamalarının ardından Albon, deposunda yeteri kadar yakıt kalmadığı için diskalifiye edilmişti. Albon bu yüzden yarışa son sıradan başladı. Takım bunun üzerine Albon'a hafta sonunun en sert lastiği olan C2'leri taktı.

Orijinal plan Albon'un orta lastiklerle başlayanlardan daha uzun süre pistte kalıp güvenlik aracı gibi durumları değerlendirmesi yönündeydi.

Albon dışında gridde daha yukarılardan başlayan Fernando Alonso ve Kevin Magnussen sıfır set sert, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Lance Stroll ise kullanılmış sert lastiklerle yarışa başladılar.

Sainz'ın yarışın başında spin atmasının ardından sanal güvenlik aracı, sonrasında ise güvenlik aracı devreye girdi. Bu esnada Aston Martin Stroll'ü pite alarak önce orta lastiklere, ardından bir kez daha pite alarak yeniden sert lastiklere geçirdi ve onun pit zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Takım arkadaşı Vettel ise daha sonra kaza yaparak yarışa veda etti.

Sıfır set sert lastiklerle yarışa başlayan üç isim, orta lastiklerle başlayanlar pite geldiğinde yükselmeye başladılar.

Albon, "Yarış tahminlerine baktığımızda üzgün görünüyorduk. Risk aldığımız bir yarıştı çünkü ne yaparsak yapalım 19. ya da 20. olabileceğimizi düşünüyorduk."

"Yarışa başlarken zamanımızı lastikleri iyi bir şekilde hazırlamak için kullandık. Son sıradan başladığınızda, bunu yapabiliyorsunuz." dedi.

Alonso, Magnussen ve Albon pite gelmeden 6., 9. ve 10. sıraya kadar yükselmişlerdi ve Max Verstappen'in pist üstünde durmasının ardından devreye giren sanal güvenlik aracının peşinden gerçek güvenlik aracının girmesinin kendilerine yardımcı olacağını umuyorlardı.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Alpine ve Haas, pilotlarını pite alırken Williams beklenenin aksine bunu yapmadı.

Albon hâlâ yarışa başladığı set lastiklerden iyi performans alabiliyordu ve takım, daha sonra başka bir güvenlik aracı periyodu umuduyla onu pite almadı. Albon böylece pistte kalmaya devam etti.

Albon, "VSC ya da güvenlik aracı altında pite girmediğimiz için şaşırmıştım. Benim bilmediğim bir şeyler bildiklerini düşündüm."

"Ve önümdeki Haas pite girince, o saatten sonra yarışın zor olacağını düşündüm çünkü Haas'ın DRS'si sayesinde arkamdakilerin beni geçmesinden kurtulduğumu düşünüyordum."

"Ancak önümüz açılınca devam ettik. Etrafımdaki isimlerden çok daha eski lastiklere sahiptim ancak hemen hemen McLaren'lerin performansına ayak uyduruyordum. Yarışın sonuna doğru ise Alpine'den uzaklaşıyordum."

"Gittikçe daha iyiye gidiyorduk ve sonunda 25 tur boyunca sıralama turu attığımı hissettim." dedi.

Beklenen ekstra güvenlik aracı gelmedi ve Williams'ın artık zor bir karar vermesi gerekiyordu. Albon muhteşem bir şekilde 7. sıraya kadar yükselmişti ve pite girmesi onu puan aralığının dışına çıkaracaktı.

Ya da öyle mi olacaktı? Son turlara girerken takım, Albon'ın kıl payı da olsa puan potasında kalabileceği bir aralık olabileceğini gördü. Bu, son turdan bir önceki turda mümkün olacak gibi duruyordu.

Bu strateji, herkesin umduğundan çok daha iyi bir şekilde çalıştı. Diğer pilotlar son tura başlarken, Albon pite yöneldi ve yumuşak lastiklere geçiş yaptı. Yarışta bu lastiklere geçiş yapan tek isim Albon oldu ve Williams pilotu pitten çıktığında Alfa Romeo'dan Zhou Guanyu'nun önünde kalarak 10. olmayı başardı.

Bu, kaybedecek çok şeylerinin olmadığını düşünen Takım Patronu Jost Capito'nun desteklediği bir kumardı. Böylece kurnazca bir strateji uygulandı ve cesur kararlar alındı.

Albon, "Açıkçası bu tamamen beklenmedik bir sonuçtu. Ancak gerçekten takımın fabrikada ve pistte yaptığı çalışmaların bir yansımasıydı. Kararlılık ve motivasyon, sizi bulunduğunuz noktaya getirir. Harika bir gündü. Takım adına bu sonucu alabildiğim için mutluyum."

"İlginç olan şey, C2 lastiklerinin gerçekten aracımıza uyuyor olması. Bunun nedenini de anlamamız lazım çünkü bu sonuç açıkçası beklenmiyordu. Belki de sıralamalara çıkmalı ve her şeyi o lastikle yapmalıyız. Tüm yarış hafta sonu için 10 set bundan getirmeliyiz!" dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Takım Patronu Capito da böyle bir strateji planlamadıklarını açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "Bu yarış içerisinde ortaya çıktı. Bu lastiklerle çok fazla deneyimimiz yok, bu bir sorun. İki set sert lastiği iki araç için sakladık. Bu yüzden hafta sonu boyunca sert lastikleri kullanmadık. Bu yüzden bir fikrimiz yoktu. Geçmişteki deneyimlerimizden sert lastiklerin bizim için gerçekten iyi olduğunu biliyorduk. Burada da aynısının olmasını umduk."

"Yarıştan önce, lastikleri öğrenmemiz gerektiğini söylemiştik. Gridde 18 ya da 20. sıradan, çok fazla zorlama şansımız yoktu. Lastikleri öğrenmeli ve ardından ilerlemek için neler yapabileceğimize bakmalıydık. Ardından bu stratejiyi geliştirdik. Pit duvarında harika bir işbirliği vardı." dedi.

Bu, en azından Pirelli dönemi için oldukça sıradışı bir stratejiydi. Red Bull, benzer bir stratejiyi Bridgestone döneminde 2010 İtalya GP'de Sebastian Vettel'le uygulamıştı. Vettel son turda pite gelmiş ve dördüncü olmayı başarmıştı. Yani daha önce de bu strateji işe yaramıştı.

Pirelli döneminde ise 2014 Rusya GP'de Mercedes pilotu Nico Rosberg benzer bir çalışma yaptı. İlk turda lastiğinde yanık nokta oluşturan Rosberg, yanık lastiklerden kurtulmak için erken pite geldi ve sonrasında sert lastiklerle yarışı tamamladı.

Ancak Albon'un stratejisi Pirelli'yi bile şaşırttı.

Mario Isola, "Onların pozisyonlarını koruduğunu anlamıştık. Daha öncesinde trafikten endişe duydukları için pite gelmek istemediler. Geride kalan 12 sene içerisinde muhtemelen ilk defa bir aracın tüm yarışı tek set lastikle çıkardığı böyle bir strateji gördüğümü söyleyebilirim."

"Geçmişte Rosberg ilk tur sonunda pite gelmiş ve kalan yarışı o lastiklerle çıkarmıştı. Bu biraz farklıydı çünkü yarış başından itibaren 57 tur gitti."

"Böyle bir yaklaşımı görmek tuhaftı." dedi.

Alex Albon, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Son tura girerken yapılan pit stop Williams için çok değerli bir puan kazanmaya yardımcı olsa da, Isola Williams'ın daha da iyi iş çıkarabileceğini düşünüyor.

Isola, "Eminim ki kendi hesaplarını yapmışlardır ancak birkaç tur önce pite gelip hızlı turu da atmaya çalışabilirlerdi çünkü yumuşak lastikle bu mümkündü!" dedi.