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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alfa Romeo, Azerbaycan GP'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo Formula 1 takımı, Azerbaycan Grand Prix'sinde kırmızı ve beyaz renk düzenine yeşil rengi de ekleyip, tek seferlik bir tasarımla yarışacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alfa Romeo, Azerbaycan GP'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak
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C42 F1 aracındaki renk düzeni değişikliği, Alfa Romeo'nun elektrikli Tonale yol aracının lansmanını kutlamak amacıyla yapıldı.

Değişikliğin bir parçası olarak motor kapağı ve sidepod, Bakü hafta sonu için tamamen yeşile boyanacak ve böylelikle aracı İtalyan bayrağının renkleri süsleyecek.

Bu hafta sonu Avrupa'da tanıtılan Tonale, İtalyan markanın ilk elektrikli SUV aracı olma özelliğini taşıyor.

F1 takımında mücadele eden Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, bu yılın başında zaten bu aracı ilk kez test ettiler.

Renk düzeni, Bakü yarışının ardından yılın geri kalanı için eski haline getirilecek.

Alfa Romeo, Sauber'in ana sponsoru konumunda yer alıyor ve tarafların 2022 sonrasında da birlikte çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Photo by: Alfa Romeo

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