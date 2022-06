Gasly: "Perez, Red Bull'un ikinci pilottan istediği her şeyi karşılıyor"

Haberi dinle

Red Bull, 2023 ve 2024 sezonları için Sergio Perez'le devam etme kararı alırken, bu Pierre Gasly için büyük bir hayal kırıklığı anlamına da geliyor.

Çünkü Fransız sürücü, 2019'da AlphaTauri/Toro Rosso'ya gönderildiğinden bu yana ana takıma çıkmanın hayalini kuruyordu.

Fakat bu, en azından 2025'e kadar gerçekleşmeyecek ve Gasly, mevcut duruma pek şaşırmadığını söylüyor.

Perez'in kontrat yenilemesi haberlerine ne tepki verdiği sorulduğunda Gasly, "Size söyleyebileceğim tek şey bunun mantıklı göründüğü olabilir. Benim için sürpriz olmadı çünkü ben, objektif bir insanım."

"Perez, Red Bull'un ikinci sürücüden beklediği her şeyi karşılıyor. Bu sezon çok iyi bir performans sergiliyor, çok hızlı. İnanılmaz bir sezon geçiriyor."

"Takıma maddi anlamda biraz destek ve iyi bir deneyim getiriyor. Ayrıca takımla da iyi şekilde anlaşıyor. Yani tüm bunlara bakarsanız benim için hiç de sürpriz olmadı. Fakat diğer tarafta kariyerim ve sahip olduğum hedefleri elbette etkiliyor."

"Bu, şu anda Helmut Marko ile tartıştığımız bir konu ve hepimiz için en iyisini bulmaya ve neler olacağını görmeye çalışıyoruz." dedi.

Helmut Marko'nun "Gasly'nin AlphaTauri'den daha iyi bir alternatifi yok" yorumuna ilişkin Gasly, "Şu anda bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum."

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Gelecek yılla alakalı kontrat durumumun oldukça açık olduğunu düşünüyorum ve bunu Red Bull ile konuşmak gerekiyor. Şu anda bu konu hakkında daha fazla ayrıntıya girmek ya da konuşmak istemiyorum." dedi.

Gasly, mevcut durumdan dolayı duyduğu hayal kırıklığını ise gizlemedi.

"Geçen sene aracın daha rekabetçi olduğu zamanlarda, bir orta grup aracıyla neler yapabileceğimi gösterdim. Sadece geçen yıl değil, 2019 ve 2020 yılında da gösterdim."

"Elbette bu karar sonrası herkes için en iyisini bulmak gerekiyor. Şu anda AlphaTauri ile yarışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şu an zor zamanlar geçiriyoruz çünkü istediğimiz kadar rekabetçi değiliz. Fakat her şeyimi veriyorum."

"Elbette geçen yılki kadar rekabetçi değiliz ve mevcut durum heyecan verici değil. Geçen sene sıralama turlarında 6. olabiliyorduk hatta kaç kez Charles'ın yanından başladığımı saymadım bile."

"Bir yılda işlerin bu kadar çabuk değişmesi çılgınca. Bir tarafta Charles şampiyonluk savaşı veriyor, bir tarafta biz zar zor ilk ona girmek için savaşıyoruz."

"Yani daha zor bir dönemdeyiz. Fakat aynı zamanda takımı geliştirmeye çalışmanın zorluğunu da seviyorum."

"Yine de kendim için belirlediğim hedefler var ve bunlar sadece ilk ona girmek için savaşmaktan daha fazlasını kapsıyor."

"Her gün, uğruna çalıştığım şey bu değil. Bundan daha fazlasını istiyorum. Ön tarafta savaşmak istiyorum fakat dediğim gibi ilk önceliğim, AlphaTauri için mümkün olan en iyi performansı sergilemek."

"Sonrasında Helmut ile hepimiz için en iyisinin ne olduğunu, ne yaptığımızı ve 10 yıllık ilişkinin ardından ne yapacağımızı tartışacağız. Beni çocukluğumdan beri tanıyorlar. Helmut ile gerçekten iyi bir ilişkiye sahibiz ve bence sadece hepimizin için en iyi çözümü bulmamız gerekiyor."

Marko ile Perez'in kontratı yenilendikten sonra mı görüştüğü sorusuna Gasly, "Hayır, öncesinde. Bu yüzden benim için sürpriz dahi değildi."

"Her şeyin netleşmesi bence iyi bir şey. Açık olmak ve her şeyin nasıl gideceğini bilmek her zaman için iyidir. Bunun kasım ya da aralık ayında netleştiği bir durum içerisinde olmak istemezsiniz." dedi.

Gasly, 2023 sonrası için başka yerlere bakacağını da gizlemiyor.

"2023'ün ötesinde herhangi bir anlaşmam olmadığı için tüm seçenekleri göz önünde bulunduracağım. Şimdilik bekleyip görmemiz gerekiyor. Fakat dediğim gibi bunlar Helmut ile konuşmamız gereken şeyler."

"Belli ki beni tutmayı, programda kalmamı istiyorlar. Fakat dediğim gibi bunun nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor."

"Şu anda ayrıntı vermek ve olup bitenler hakkında manşetleri süslemek istemiyorum. Dediğim gibi her şeyi zaman içerisinde göreceğiz. Söyleyebileceğim pek bir şey yok."