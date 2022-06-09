F1, pit yolu çizgileri üzerindeki kurallara netlik getirdi

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Ferrari, Monako Grand Prix'sinde pit çıkışında çizgiyi geçtiği için Max Verstappen'e karşı protestoda bulunmuş ve başarısız olmuştu. Bunun ardından FIA, kış boyunca yapılan kural değişikliklerinin, sürücülerin yapabileceklerine karşın yaklaşımlarında değişiklik getirdiğini belirtti.

Önceden, sürücüler çizgiye dokunursa kural ihlali yapmış sayılıyordu fakat şimdi, araçların "tüm teker" dışarıda olacak şekilde çizgiyi geçmemesi gerektiği netleştirildi.

Monako öncesinde F1 yarış direktörlerinin etkinlik öncesi notlarında, sürücülerin kesinlikle çizginin bir tarafında kalması gerektiği belirtilmişti.

Ancak Monako'nun ardından yapılan açıklama ve F1'in Uluslararası Spor Kurallarında (ISC) kış boyunca yapılan değişiklikler kapsamında Wittich, bu hafta sonu için bu mesajı takımlara ve sürücülere farklı bir şekilde iletti.

Resmi etkinlik notlarında, Bakü hafta sonu öncesinde pit giriş ve çıkış çizgileriyle ilgili kısımda şunlar yer aldı: "Sürücülerin, pit giriş ve pit çıkışındaki prosedürleri ISC'deki Ek L, Bölüm 4 ve Madde 4-5'e uygun olarak takip etmesi gerekir."

Bu da sürücülerin, tüm teker ile dışarı çıkmadıkları sürece artık çizgiyi geçebilecekleri anlamına geliyor.

Uluslararası Spor Kuralları ne diyor?

Pit giriş ve çıkış çizgileri üzerindeki kurallar, Uluslararası Spor Kuralları Ek L, Bölüm 4'te ele alınmıştır.

Bu yıl yapılan düzenlemelere göre, bir aracın herhangi bir "parçasının" çizginin dışına çıkmasının ihlal sayıldığı kural artık bir lastiği kapsıyor.

4. Pite giriş

a) Pistin, ilk güvenlik aracı çizgisinden (SC1) pite kadar olan kısmı "pit girişidir".

b) Yarış sırasında pite sadece pit girişinden ulaşılmasına izin verilir.

c) Pistten ayrılmayı ya da pite girmeyi isteyen herhangi bir sürücü bunun güvenli olduğuna emin olmalıdır.

d) Zorunlu durumlar dışında (Hakemler tarafından kabul edilen), pite giren bir aracın herhangi bir tekeri, pit girişindeki boyanmış herhangi bir çizgiyi pite giren araçları pistte olanlardan ayırmak amacıyla hiçbir yönde geçmemelidir.

5. Pitten çıkış

a) Pistin, pitin sonundan, ikinci güvenlik aracının çizgisine kadar olan kısımı "pit çıkışıdır".

b) Pit çıkışında bir yeşil ve bir kırmızı ışık (ya da benzer işaretler) bulunacaktır. Araçlar, piti sadece yeşil ışık yanıyorsa (veya işaret verilmişse) terk edebilir.

c) Zorunlu durumlar dışında (Hakemler tarafından kabul edilen) pitten çıkan aracın herhangi bir lastiği, pit çıkışındaki boyanmış herhangi bir çizgiyi pitten çıkan ve pistteki araçları ayırmak amacıyla geçmemelidir.