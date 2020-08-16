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DTM / Lausitzring / Yarış raporu

Lausitzring DTM: Rast, son turda Müller'i geçirmeyerek yarışı kazandı

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Lausitzring DTM: Rast, son turda Müller'i geçirmeyerek yarışı kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Ağu 2020 13:25

Audi'nin yıldız pilotu Rene Rast, Laustizring hafta sonunda yapılan ikinci DTM yarışını, son turda Nico Müller'i arkasında tutarak Audi takım arkadaşının 0.089 saniye önünde yarışı kazandı.

Yarışa üçüncü sırada başlayan Rast, ilk viraja yaklaşıldığı anda pole pozisyonundaki Frijns'ın yanına kadar geldi, ancak pist dışına çıktı ve Audi takım arkadaşının arkasında ikinci sıraya razı oldu, Müller ise ilk çizgide başladığı yarışta ilk viraj sonrasında dördüncülüğe geriledi. 

Ancak son şampiyon pilot, liderlik için hamle yapmakta gecikmedi ve iki tur sonra yarış liderliğini almak için, aynı virajda Frijns'a atak yaptı. 

Frijns'ın erken pit ile Rast'ın önüne geçerek liderliği tekrardan alması ile beraber pit stoplar sonrasında ise Audi sürücüleri sadece bir kez daha pozisyon için mücadele verdi.

Hollandalı pilot pitler sonrasında 2.5 saniyelik fark yaratmış olsa da Rast, hızlı bir şekilde arayı kapattı ve 25. turda liderliği ele geçirdi.

Bu sırada Müller, aldığı karar ile beraber zorunlu pit stopunu yapmak için 20. tura kadar bekledi ve pit stop sonrasında altıncılığa kadar geriledi.

Müller'in lastiklerinin ısınması ile beraber İsviçreli pilot, önündeki araçları hızlı bir şekilde geride bıraktı ve 34. turda yaptığı atakla Marco Wittmann'ı geride bıraktı ve podyum pozisyonuna yükseldi.

İki tur sonra ise Frijns'ı geride bırakan Müller, Rast'ı takibe başladı ancak olan fark üç saniye civarlarındaydı.

Yarış bitimine 1 tur kala Rast ile farkı bir saniyenin altına indiren Müller, Lausitzring'deki ana geçiş noktası olan ilk virajda atak yapma fırsatı bulamadı ve Rast'ın arkasında kaldı. 

Son virajda da Rast'a çok yakın olan Müller, aldığı iyi çekiş ile beraber finiş çizgisine Rast ile yan yana geldi ancak galibiyeti 0.1 saniyeden daha az bir farkla kaçırdı.

Böylece Rast, bas-geç sisteminin illegal kullanımıyla Spa'daki galibiyetini kaybettikten sonra sezonun ilk galibiyetini aldı. 

Wittmann ise Frijns'ı yarışın ilerleyen bölümünde geçerek üçüncü oldu ve BMW'nin hayal kırıklığıyla geçen hafta sonundan sonra ikinci podyumunu almayı başardı. 

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Frijns, Rockenfeller, Glock, Eng, Duval, Aberdein ve Habsburg oldu. 

DTM Lausitzring - ikinci yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Araç Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020  
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 0.089
3 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 9.567
4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 12.532
5 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 13.731
6 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 20.395
7 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 21.193
8 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 25.326
9 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 26.597
10 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 37.074
11 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 37.331
12 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 37.926
13 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 38.445
14 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 39.135
15 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 46.492
16 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 6 Laps
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DTM Lausitzring: Frijns yine pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring
Editör Rachit Thukral

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