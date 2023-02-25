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Formula E / Cape Town ePrix Sıralama turları raporu

Cape Town E-Prix: Fenestraz kariyerinin ilk FE pole pozisyonunu aldı

Cape Town E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında finalde Maximilian Günther'i yenen Sacha Fenestreaz, kariyerinin ilk FE pole pozisyonuna uzandı.

Francesco Corghi
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Can Çarpıcı
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Cape Town E-Prix: Fenestraz kariyerinin ilk FE pole pozisyonunu aldı
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Nissan pilotu Sacha Fenestraz, sıralama turlarında dominant bir performans sergiledi ve grup aşamasında, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde rakiplerini rahat bir şekilde yendi. Fenestraz, 1:07.848'lik derecesiyle 1:08'lerin altına inebilen tek pilot oldu ve yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Finalde Fenestraz'a yenilen Maserati pilotu Maximilian Günther ise gridde ikinci sırada yer alacak. İkinci çizgide Nick Cassidy ve Mitch Evans olacak, bu iki isim de yarı finallerde elendiler. 

Çeyrek finalde elenen isimler Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi ve Dan Ticktum oldular. Bu isimler de gridde 5 ile 8. sıra arasına dizilecekler. 

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Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dokuzuncu sıra oldukça şanssız bir seans geçiren Sam Bird'e gidiyor. Maserati pilotu Edoardo Mortara'nın bariyerlere girmesinin ardından yeteri kadar yavaşlamayan Bird, yarış çizgisinde duran Maserati'ye çarparak kaza yaptı. Yarış için 5 sıra cezası bulunan için 9. sıra vasat bir sonuç. 

10. sırada Rene Rast var, onu Norman Nato, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa ve Stoffel Vandoorne takip ediyorlar. 

Jake Hughes 15. olurken; Mortara, Andre Lotterer ve Sergio Sette Camara son sıraları aldılar. Mahindra ve müşteri takımı ABT CUPRA ise bir arka süspansiyon sorunu nedeniyle hafta sonundan çekilmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu seansta yer almadılar ve yarışta da olmayacaklar. 

Cape Town E-Prix, TSİ 17.03'te start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 23 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams      
2 7 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing      
3 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
4 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
5 25 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing      
6 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
7 16 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing      
8 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
9 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
10 58 Germany René Rast United Kingdom McLaren      
11 17 France Norman Nato Japan Nissan e.dams      
12 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
13 13 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team      
14 1 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing      
15 5 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren      
16 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing      
17 36 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport      
18 3 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team      
19 4 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt      
20 11 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing      
21 51 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt      
22 8 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing      
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Cape Town E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Cassidy zirvede

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