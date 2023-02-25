Cape Town E-Prix: Fenestraz kariyerinin ilk FE pole pozisyonunu aldı

Haberi dinle

Nissan pilotu Sacha Fenestraz, sıralama turlarında dominant bir performans sergiledi ve grup aşamasında, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde rakiplerini rahat bir şekilde yendi. Fenestraz, 1:07.848'lik derecesiyle 1:08'lerin altına inebilen tek pilot oldu ve yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Finalde Fenestraz'a yenilen Maserati pilotu Maximilian Günther ise gridde ikinci sırada yer alacak. İkinci çizgide Nick Cassidy ve Mitch Evans olacak, bu iki isim de yarı finallerde elendiler.

Çeyrek finalde elenen isimler Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi ve Dan Ticktum oldular. Bu isimler de gridde 5 ile 8. sıra arasına dizilecekler.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dokuzuncu sıra oldukça şanssız bir seans geçiren Sam Bird'e gidiyor. Maserati pilotu Edoardo Mortara'nın bariyerlere girmesinin ardından yeteri kadar yavaşlamayan Bird, yarış çizgisinde duran Maserati'ye çarparak kaza yaptı. Yarış için 5 sıra cezası bulunan için 9. sıra vasat bir sonuç.

10. sırada Rene Rast var, onu Norman Nato, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa ve Stoffel Vandoorne takip ediyorlar.

Jake Hughes 15. olurken; Mortara, Andre Lotterer ve Sergio Sette Camara son sıraları aldılar. Mahindra ve müşteri takımı ABT CUPRA ise bir arka süspansiyon sorunu nedeniyle hafta sonundan çekilmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu seansta yer almadılar ve yarışta da olmayacaklar.

Cape Town E-Prix, TSİ 17.03'te start alacak.

Yarış gridi: