Cape Town E-Prix: Fenestraz kariyerinin ilk FE pole pozisyonunu aldı
Cape Town E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında finalde Maximilian Günther'i yenen Sacha Fenestreaz, kariyerinin ilk FE pole pozisyonuna uzandı.
Nissan pilotu Sacha Fenestraz, sıralama turlarında dominant bir performans sergiledi ve grup aşamasında, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde rakiplerini rahat bir şekilde yendi. Fenestraz, 1:07.848'lik derecesiyle 1:08'lerin altına inebilen tek pilot oldu ve yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.
Finalde Fenestraz'a yenilen Maserati pilotu Maximilian Günther ise gridde ikinci sırada yer alacak. İkinci çizgide Nick Cassidy ve Mitch Evans olacak, bu iki isim de yarı finallerde elendiler.
Çeyrek finalde elenen isimler Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi ve Dan Ticktum oldular. Bu isimler de gridde 5 ile 8. sıra arasına dizilecekler.
Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Dokuzuncu sıra oldukça şanssız bir seans geçiren Sam Bird'e gidiyor. Maserati pilotu Edoardo Mortara'nın bariyerlere girmesinin ardından yeteri kadar yavaşlamayan Bird, yarış çizgisinde duran Maserati'ye çarparak kaza yaptı. Yarış için 5 sıra cezası bulunan için 9. sıra vasat bir sonuç.
10. sırada Rene Rast var, onu Norman Nato, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa ve Stoffel Vandoorne takip ediyorlar.
Jake Hughes 15. olurken; Mortara, Andre Lotterer ve Sergio Sette Camara son sıraları aldılar. Mahindra ve müşteri takımı ABT CUPRA ise bir arka süspansiyon sorunu nedeniyle hafta sonundan çekilmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu seansta yer almadılar ve yarışta da olmayacaklar.
Cape Town E-Prix, TSİ 17.03'te start alacak.
Yarış gridi:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|23
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|2
|7
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|3
|37
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|4
|9
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|5
|25
|Jean-Eric Vergne
|Dragon Racing
|6
|94
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|7
|16
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|8
|33
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|9
|10
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|10
|58
|René Rast
|McLaren
|11
|17
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|12
|27
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|13
|13
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|14
|1
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|15
|5
|Jake Hughes
|McLaren
|16
|48
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|17
|36
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|18
|3
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|19
|4
|Kelvin vanderLinde
|Audi Sport Team Abt
|20
|11
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|21
|51
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|22
|8
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|Tüm sonuçları görüntüle
Cape Town E-Prix 2. antrenman: Sıralama turları öncesinde Cassidy zirvede
Mahindra ve ABT CUPRA, arka süspansiyondaki güvenlik endişelerinden dolayı hafta sonundan çekildi
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip" Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir Vettel, sürpriz Aston Martin dönüşü için seçenek olabilir
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm" Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"
Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"
Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok" Marko: "Red Bull ve AlphaTauri arasında iyi bir sinerji yok"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.