Lausitzring DTM: Müller kazandı, BMW ise ilk defa podyuma çıktı

Aldığı iyi start ile beraber Müller, pole pozisyonundaki Robin Frijns'ı ilk viraja gelindiği sırada geride bırakırken, van der Linde ise Loic Duval'i geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

İlk 10 tur boyunca ilk üç sırada bulunan sürücüler birbirlerine çok yakın bir mesafede takibi sürdürdüler, Müller arkadaki pilotlar ile arayı açamadı.

Ancak İsviçreli sürücü, yavaş bir şekilde ara açmayı başardı ve pit stoplar öncesinde bu fark 1.5 saniyeye yükseldi.

Liderler arasında pitlere gelen ilk isim, 14. turda pite gelen van der Linde oldu, Frijns ve dördüncü sırada bulunan Duval ise BMW sürücüsü ile farkı korumak için bir sonraki turda pite geldiler.

Pit stoplar sonrasında Audi sürücülerinin van der Linde'nin önünde dönmesine rağmen, Audi'lerin lastiklerinin soğuk olması ile beraber BMW sürücüsü onları geçmek için atak yaptı ve ikinciliği ele geçirdi.

Müller ise 20. tura kadar zorunlu pit stop için pitlere gelmedi ve pitlerden sonra piste altı saniye önde geriye döndü.

İlk iki sürücü arasındaki fark, üç saniyeye kadar inmiş olsa da daha sonrasında bir "güvenli bölge" oluştu ve van der Linde, Müller ile olan farkı yarışın son bölümlerinde biraz daha eritti.

Ancak bu sırada van der Linde'nin lastiklerinin bitmiş olması, Müller'in yeniden fark yaratmasına ve yarışı 2.870 saniye farkla kazanmasına neden oldu.

Buna rağmen van der Linde, aldığı ikincilikle beraber Spa'da ilk beş içerisinde yer alamayan BMW için sezonun ilk podyumunu alan isim oldu.

Frijns ise, BMW pilotu Marco Wittmann'ı arkasında tutmayı başararak yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Wittmann, Glock, Habsburg, Rast, Green, Eng ve Rockenfeller oldu.

Lausitzring DTM - 1. Yarış sonuçları: