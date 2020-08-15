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DTM / Lausitzring / Yarış raporu

Lausitzring DTM: Müller kazandı, BMW ise ilk defa podyuma çıktı

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Lausitzring DTM: Müller kazandı, BMW ise ilk defa podyuma çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Ağu 2020 13:38

Nico Müller, Cumartesi günü Lausitzring'de yapılan yarışta gösterdiği dominant performans ile beraber galip geldi ve DTM sezonundaki üst üste üçüncü zaferini elde etti, Sheldon van der Linde ise BMW'yi podyuma taşıdı.

Aldığı iyi start ile beraber Müller, pole pozisyonundaki Robin Frijns'ı ilk viraja gelindiği sırada geride bırakırken, van der Linde ise Loic Duval'i geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

İlk 10 tur boyunca ilk üç sırada bulunan sürücüler birbirlerine çok yakın bir mesafede takibi sürdürdüler, Müller arkadaki pilotlar ile arayı açamadı.

Ancak İsviçreli sürücü, yavaş bir şekilde ara açmayı başardı ve pit stoplar öncesinde bu fark 1.5 saniyeye yükseldi.

Liderler arasında pitlere gelen ilk isim, 14. turda pite gelen van der Linde oldu, Frijns ve dördüncü sırada bulunan Duval ise BMW sürücüsü ile farkı korumak için bir sonraki turda pite geldiler. 

Pit stoplar sonrasında Audi sürücülerinin van der Linde'nin önünde dönmesine rağmen, Audi'lerin lastiklerinin soğuk olması ile beraber BMW sürücüsü onları geçmek için atak yaptı ve ikinciliği ele geçirdi.

Müller ise 20. tura kadar zorunlu pit stop için pitlere gelmedi ve pitlerden sonra piste altı saniye önde geriye döndü.

İlk iki sürücü arasındaki fark, üç saniyeye kadar inmiş olsa da daha sonrasında bir "güvenli bölge" oluştu ve van der Linde, Müller ile olan farkı yarışın son bölümlerinde biraz daha eritti. 

Ancak bu sırada van der Linde'nin lastiklerinin bitmiş olması, Müller'in yeniden fark yaratmasına ve yarışı 2.870 saniye farkla kazanmasına neden oldu.

Buna rağmen van der Linde, aldığı ikincilikle beraber Spa'da ilk beş içerisinde yer alamayan BMW için sezonun ilk podyumunu alan isim oldu. 

Frijns ise, BMW pilotu Marco Wittmann'ı arkasında tutmayı başararak yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. 

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Wittmann, Glock, Habsburg, Rast, Green, Eng ve Rockenfeller oldu. 

Lausitzring DTM - 1. Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020  
2 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 2.870
3 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 7.513
4 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 7.861
5 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 14.569
6 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 20.226
7 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 20.679
8 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 24.914
9 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 26.654
10 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 26.802
11 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 53.182
12 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 57.468
13 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'07.388
14 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1 Lap
15 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1 Lap
16 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 19 Laps
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Lausitzring DTM: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Frijns'ın

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Lausitzring DTM: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Frijns'ın
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring
Pilotlar Nico Müller
Takımlar Audi Sport Team Abt
Editör Rachit Thukral

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