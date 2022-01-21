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FIA F2 / Bahreyn Haberler

ART, 2022 F2 sezonu için Mercedes'in genç yeteneği Vesti ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Mercedes F1'in genç yeteneği Frederik Vesti, 2022 FIA Formula 2 sezonunda ART Grand Prix ile mücadele edecek.

ART, 2022 F2 sezonu için Mercedes'in genç yeteneği Vesti ile anlaştı

Frederik Vesti, geçen yıl Formula 3'te art arda ikinci yılını geçirse de, Prema Racing'den ART Grand Prix'ye geçiş yaptı.

Sadece bir galibiyet aldığı için kağıt üstünde 2020'ye kıyasla daha kötü bir yıl geçirse de, şampiyonada dördüncü oldu. Bu performans da ART takımını, Vesti'nin 2022'de Formula 2'de yarışmayı hak ettiğini ikna etmek için yeterliydi.

Abu Dhabi'deki sezon sonu F2 testinde ART ile piste çıkan Vesti, ilk gün öğleden sonra dokuzuncu en iyi zamanı da yaptı.

Vesti, "ART Grand Prix ile FIA Formula 2 anlaşması imzalamak benim için büyük bir adım ."

"Geçen yıl F3'te gerçekten çok çalıştık ve bir sonraki adımım için bu ilerlemeyi Formula 2'de devam ettirmek çok önemli."

"2022'de performansımızı en üst düzeye çıkarmak için F2'nin tüm ayrıntılarını anlamak çok önemli olacak."

"Abu Dhabi bu açıdan çok iyi gitti ve orada çok şey öğrendim. Bahreyn'deki ilk testte araca geçmek için sabırsızlanıyorum."

"ART Grand Prix'ye bu büyük fırsat ve bana olan inancı için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vesti aynı zamanda Mercedes F1 takımının genç sürücü programında yer alan isimlerden birisi.

Danimarkalı sürücü, 13 galibiyet ve Formula Regional Avrupa Şampiyonluğunu kazandığı 2019 yılının ardından F3'e katılmıştı.

Şu anda gridde sadece üç boş koltuk var. Bu takımlar Trident, Campos ve Charouz.

Race winner Frederik Vesti, ART Grand Prix

Race winner Frederik Vesti, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

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