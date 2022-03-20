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FIA F2 / Bahreyn Yarış raporu

F2 Bahreyn: Kaotik yarışı Pourchaire kazandı, Cem performansıyla göz doldurdu

Theo Pourchaire, Bahreyn'de gerçekleştirilen ana yarışı kazandı ve serideki üçüncü zaferini elde etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Bahreyn: Kaotik yarışı Pourchaire kazandı, Cem performansıyla göz doldurdu
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Formula 2'de Bahreyn'de gerçekleştirilen ikinci yarışa Jack Doohan ilk sıradan başlarken, startta yanında Theo Pourchaire vardı.

İkinci çizgiyi ise Juri Vips ve Logan Sargeant paylaştılar. Doohan startta yavaş kalırken, Vips adeta bir ok gibi öne fırladı ve liderliği aldı. Ralph Boschung da ikinciliğe yükseldi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 20. başladığı yarışta ilk turun ardından 19. sıradaydı.

İlk turun ardından Frederik Vesti aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Dördüncü turun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış yeniden başladığında Vips, liderliğini sürdürdü fakat ikincilik Pourchaire'yi geride bırakan Doohan'a geçti.

Böylelikle yeni sıralama Vips, Doohan ve Pourchaire şeklinde oldu.

Temsilcimiz Cem, yarışın dokuzuncu turunda pite geldi ve pitten çıktığında çok iyi bir tempo yakaladı. Peş peşe hızlı turlar atan Cem, yarışın en hızlı turunu eline geçirdi.

11. tur geride kalırken, iyi bir yükseliş gerçekleştiren Marcus Armstrong üçüncülüğü Pourchaire'den aldı. Yarışın 14. turunda Vips, Pourchaire ve Lawson pite girdiler.

Vips'in pit stopu sorunluydu ve genç sürücünün epey zaman kaybetmesine neden oldu. Doohan ertesi tur pite girdi ve pitten çıktıktan hemen sonra ilk virajda Pourchaire ile temas yaşadı.

Avustralyalı sürücünü ön kanadı kırılırken, vakit kaybetmeye başladı. Pit stopların tamamlanmasının ardından sıralama Pourchaire, Drugovich, Lawson, Boschung, Vips ve Armstrong şeklinde oldu.

Cem ise erken pit stopla 12. sıraya kadar çıksa da, sonrasında daha yeni lastiklere sahip olan rakiplerine geçilmeye başladı.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Marino Sato, Virtuosi Racing, Olli Caldwell, Campos Racing

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Marino Sato, Virtuosi Racing, Olli Caldwell, Campos Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Erken pit stop yapan Drugovich'in lastikleri artık bitmeye başlamıştı ve bundan ötürü kendisini önce Lawson sonra da Vips geçti.

Yarışın 27. turunda orta grupta çok keyifli bir mücadele vardı ve Fittipaldi iile Verschoor arasında yaşanan temasın ardından ilk yarışın galibi Verschoor spin attı. Aracı pist üstünde kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Bu noktada pite giren Dennis Hauger'in lastiği tam olarak yerine takılamadı ve hareketlendiği esnada lastik pit yoluna doğru fırladı. Neyse ki kimseye çarpmadı. Saniyeler sonra bu kez Calan Williams'ın aynı tekerleği pit yolunda fırladı. Williams pit duvarına çarptı ve yarışa veda etti. Hauger de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı güvenlik aracı arkasında hemen pit stop yaptı ve öndeki olayların da yardımıyla 12. sıraya kadar çıktı.

Yarış, bitime bir tur kala tekrar başladı fakat Cem, ilk virajın çıkışında attığı spinin ardından geriye düştü. Sonuç olarak Pourchaire ön tarafta hata yapmayıp zafere ulaşırken, Lawson ikinci ve pit stoptaki hataya rağmen Vips üçüncü oldu.

Boschung dördüncü, Armstrong beşinci ve Drugovich altıncı sırada yer aldı.

Williams'ın genç sürücüsü Logan Sargeant, Roy Nissany,  Jake Hughes ve Doohan ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Fittipaldi pit stop sonrası 11. olurken, Cem  spin sonrası grubu yakalasa da 15. oldu. Buna karşılık yarıştaki performansıyla göz doldurdu.

Formula 2'de sezonun bir sonraki yarış gelecek hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn F2 - Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix  
2 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 0.900
3 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1.700
4 15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 3.800
5 7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 4.600
6 11 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 5.700
7 6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 6.500
8 16 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 7.200
9 24 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 8.000
10 3 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 8.800
11 22 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 10.000
12 4 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 11.300
13 25 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 12.700
14 2 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 14.300
15 23 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 15.900
16 17 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 1 Lap
17 14 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing  
18 21 Australia Calan Williams Italy Trident  
19 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam  
  20 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident  
  12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport  
  9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix  
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