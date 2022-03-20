F2 Bahreyn: Kaotik yarışı Pourchaire kazandı, Cem performansıyla göz doldurdu

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Formula 2'de Bahreyn'de gerçekleştirilen ikinci yarışa Jack Doohan ilk sıradan başlarken, startta yanında Theo Pourchaire vardı.

İkinci çizgiyi ise Juri Vips ve Logan Sargeant paylaştılar. Doohan startta yavaş kalırken, Vips adeta bir ok gibi öne fırladı ve liderliği aldı. Ralph Boschung da ikinciliğe yükseldi. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 20. başladığı yarışta ilk turun ardından 19. sıradaydı.

İlk turun ardından Frederik Vesti aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve aracı pist üstünde kaldı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Dördüncü turun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış yeniden başladığında Vips, liderliğini sürdürdü fakat ikincilik Pourchaire'yi geride bırakan Doohan'a geçti.

Böylelikle yeni sıralama Vips, Doohan ve Pourchaire şeklinde oldu.

Temsilcimiz Cem, yarışın dokuzuncu turunda pite geldi ve pitten çıktığında çok iyi bir tempo yakaladı. Peş peşe hızlı turlar atan Cem, yarışın en hızlı turunu eline geçirdi.

11. tur geride kalırken, iyi bir yükseliş gerçekleştiren Marcus Armstrong üçüncülüğü Pourchaire'den aldı. Yarışın 14. turunda Vips, Pourchaire ve Lawson pite girdiler.

Vips'in pit stopu sorunluydu ve genç sürücünün epey zaman kaybetmesine neden oldu. Doohan ertesi tur pite girdi ve pitten çıktıktan hemen sonra ilk virajda Pourchaire ile temas yaşadı.

Avustralyalı sürücünü ön kanadı kırılırken, vakit kaybetmeye başladı. Pit stopların tamamlanmasının ardından sıralama Pourchaire, Drugovich, Lawson, Boschung, Vips ve Armstrong şeklinde oldu.

Cem ise erken pit stopla 12. sıraya kadar çıksa da, sonrasında daha yeni lastiklere sahip olan rakiplerine geçilmeye başladı.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System, Marino Sato, Virtuosi Racing, Olli Caldwell, Campos Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Erken pit stop yapan Drugovich'in lastikleri artık bitmeye başlamıştı ve bundan ötürü kendisini önce Lawson sonra da Vips geçti.

Yarışın 27. turunda orta grupta çok keyifli bir mücadele vardı ve Fittipaldi iile Verschoor arasında yaşanan temasın ardından ilk yarışın galibi Verschoor spin attı. Aracı pist üstünde kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Bu noktada pite giren Dennis Hauger'in lastiği tam olarak yerine takılamadı ve hareketlendiği esnada lastik pit yoluna doğru fırladı. Neyse ki kimseye çarpmadı. Saniyeler sonra bu kez Calan Williams'ın aynı tekerleği pit yolunda fırladı. Williams pit duvarına çarptı ve yarışa veda etti. Hauger de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı güvenlik aracı arkasında hemen pit stop yaptı ve öndeki olayların da yardımıyla 12. sıraya kadar çıktı.

Yarış, bitime bir tur kala tekrar başladı fakat Cem, ilk virajın çıkışında attığı spinin ardından geriye düştü. Sonuç olarak Pourchaire ön tarafta hata yapmayıp zafere ulaşırken, Lawson ikinci ve pit stoptaki hataya rağmen Vips üçüncü oldu.

Boschung dördüncü, Armstrong beşinci ve Drugovich altıncı sırada yer aldı.

Williams'ın genç sürücüsü Logan Sargeant, Roy Nissany, Jake Hughes ve Doohan ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Fittipaldi pit stop sonrası 11. olurken, Cem spin sonrası grubu yakalasa da 15. oldu. Buna karşılık yarıştaki performansıyla göz doldurdu.

Formula 2'de sezonun bir sonraki yarış gelecek hafta sonu Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn F2 - Yarış sonucu: