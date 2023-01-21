Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!

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Geçen yıl ART ile Zane Maloney, Ollie Bearman ve Isack Hadjar gibi isimleri mağlup ederek F3 şampiyonluğuna ulaşan Martins, böylece gelecek sezon yine ART ile F2'de yarışmaya hak kazandı. Martins'in takım arkadaşı ise Theo Pourchaire olacak.

Kasım ayında F2 sezon sonu testlerine katılan Fransız sürücü, üç günlük testin en hızlı zamanına imza atmayı başarmıştı.

Martins, "2023, heyecanlı ve motive edici bir sezon olacak. ART ile geçirdiğimiz başarılı sezonun ardından, sonraki adım için başka bir takımla anlaşmayı değerlendirmedim bile."

"Rekabetçi ve sert bir şampiyona olan F2'de yarışmak için sabırsızlanıyorum, özellikle de bu kadar profesyonel ve deneyimli bir takımla."

"Testler adaptasyonumla ilgili şüphelerimi ortadan kaldırmamı sağladı çünkü kendimi rahat ve güvende hissettim."

"Bu nedenle hedefim ilk yılımda şampiyonluğu kazanmak için mümkün olan her şeyi yapmak olacak. ART ile büyük hedeflere sahip olmak için tüm imkanlara sahibim." dedi.

Victor Martins, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

ART bünyesine 2020 sezonunda Formula Renault Eurocup ile giriş yapan Martins, 7 galibiyet ve 14 podyum ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından 2021 sezonunda MP Motorsport ile F3'e geçti.

2022 sezonunda ART'a dönen Fransız sürücü, ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Takım patronu Sebastien Philippe, "Victor ile 2023'te F2'de mücadele etmek, F3'ün modern çağında gelen bir şampiyonluğun ardından en mantıklı seçenek."

"Victor 2022'de muazzam bir ilerleme kaydetti ve hem kişisel hem de sportif açıdan zor koşullarda, motor sporlarının en üst seviyesinde büyük işler başarabilecek zihinsel güce ve yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı."

"Sezon sonu testleri, araca ne kadar iyi uyum sağlayabildiğini tam anlamıyla kanıtladı. Kararlılığı, coşkusu ve 'fatih' içgüdüsü, kıyasıya rekabete sahne olan bir şampiyonada kendisine fayda sağlayacak." dedi.

Martins bu sezon F2'ye geçiş yapan 10 F3 pilotundan biri.

Şampiyona üçüncüsü Bearman Prema, Maloney ise Trident ile yarışacak. Dördüncü Isack Hadjar ve yedinci Jak Crawford Hitech ile, Arthur Leclerc ise DAMS ile mücadele edecekler.

Brad Benavides, Roman Stanek ve Kush Maini gibi isimler çaylak sezonlarını geçirecekler, Juan Manuel Correa ise üç sezonun ardından seriye dönüyor.