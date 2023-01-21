Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!
FIA F2 Haberler

Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!

2022 Formula 3 şampiyonu Victor Martins, gelecek sezon ART ile Formula 2'de yarışacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Resmi: Son Formula 3 şampiyonu Martins, gelecek sezon Formula 2'de yarışacak!
Haberi dinle

Geçen yıl ART ile Zane Maloney, Ollie Bearman ve Isack Hadjar gibi isimleri mağlup ederek F3 şampiyonluğuna ulaşan Martins, böylece gelecek sezon yine ART ile F2'de yarışmaya hak kazandı. Martins'in takım arkadaşı ise Theo Pourchaire olacak.

Kasım ayında F2 sezon sonu testlerine katılan Fransız sürücü, üç günlük testin en hızlı zamanına imza atmayı başarmıştı.

Martins, "2023, heyecanlı ve motive edici bir sezon olacak. ART ile geçirdiğimiz başarılı sezonun ardından, sonraki adım için başka bir takımla anlaşmayı değerlendirmedim bile."

"Rekabetçi ve sert bir şampiyona olan F2'de yarışmak için sabırsızlanıyorum, özellikle de bu kadar profesyonel ve deneyimli bir takımla."

"Testler adaptasyonumla ilgili şüphelerimi ortadan kaldırmamı sağladı çünkü kendimi rahat ve güvende hissettim."

"Bu nedenle hedefim ilk yılımda şampiyonluğu kazanmak için mümkün olan her şeyi yapmak olacak. ART ile büyük hedeflere sahip olmak için tüm imkanlara sahibim." dedi.

Victor Martins, ART Grand Prix

Victor Martins, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

ART bünyesine 2020 sezonunda Formula Renault Eurocup ile giriş yapan Martins, 7 galibiyet ve 14 podyum ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından 2021 sezonunda MP Motorsport ile F3'e geçti.

2022 sezonunda ART'a dönen Fransız sürücü, ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Takım patronu Sebastien Philippe, "Victor ile 2023'te F2'de mücadele etmek, F3'ün modern çağında gelen bir şampiyonluğun ardından en mantıklı seçenek."

"Victor 2022'de muazzam bir ilerleme kaydetti ve hem kişisel hem de sportif açıdan zor koşullarda, motor sporlarının en üst seviyesinde büyük işler başarabilecek zihinsel güce ve yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı."

"Sezon sonu testleri, araca ne kadar iyi uyum sağlayabildiğini tam anlamıyla kanıtladı. Kararlılığı, coşkusu ve 'fatih' içgüdüsü, kıyasıya rekabete sahne olan bir şampiyonada kendisine fayda sağlayacak." dedi.

Martins bu sezon F2'ye geçiş yapan 10 F3 pilotundan biri.

Şampiyona üçüncüsü Bearman Prema, Maloney ise Trident ile yarışacak. Dördüncü Isack Hadjar ve yedinci Jak Crawford Hitech ile, Arthur Leclerc ise DAMS ile mücadele edecekler. 

Brad Benavides, Roman Stanek ve Kush Maini gibi isimler çaylak sezonlarını geçirecekler, Juan Manuel Correa ise üç sezonun ardından seriye dönüyor.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!
Önceki haber

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!
Megan White Daha fazlası
Megan White
Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!
FIA F2

Resmi: Pourchaire, 2023 sezonunda Formula 2'de devam edecek!

Red Bull Sürücü Akademisi, yeni sezon kadrosunu açıkladı
FIA F2

Red Bull Sürücü Akademisi, yeni sezon kadrosunu açıkladı

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
IMSA

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir

Daha fazlası
Victor Martins
F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu! Monza
FIA F3

F3 Monza: Maloney kazandı, Martins şampiyon oldu!

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı! Zandvoort
FIA F3

F3 Zandvoort: Martins kazandı, Hauger ve Doohan puansız ayrıldı!

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
FIA F2

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

ART Grand Prix Daha fazlası
ART Grand Prix
F2 Bahreyn: Kaotik yarışı Pourchaire kazandı, Cem performansıyla göz doldurdu Bahreyn
FIA F2

F2 Bahreyn: Kaotik yarışı Pourchaire kazandı, Cem performansıyla göz doldurdu

ART, 2022 F2 sezonu için Mercedes'in genç yeteneği Vesti ile anlaştı Bahreyn
FIA F2

ART, 2022 F2 sezonu için Mercedes'in genç yeteneği Vesti ile anlaştı

Correa, 2022 Formula 3 sezonunda ART ile yarışmaya devam edecek
FIA F3

Correa, 2022 Formula 3 sezonunda ART ile yarışmaya devam edecek

Son Haberler

Norris: "McLaren'in Ferrari gibi atılım yapması şart"
Formula 1 Formula 1

Norris: "McLaren'in Ferrari gibi atılım yapması şart"

Şampiyonluk savaşı vermek istediğini her fırsatta belirten Lando Norris, McLaren'in Ferrari gibi bir atılım yapması gerektiğini düşünüyor.

Özel Röportaj: Honda takım patronu Alberto Puig'in 2023 hedefleri neler?
MotoGP MotoGP

Özel Röportaj: Honda takım patronu Alberto Puig'in 2023 hedefleri neler?

Son üç senedir zorlanan, hatta geçen sezonu galibiyetsiz kapatan Honda'nın bu sene tek bir hedefi var: geri dönmek.

Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı

Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışı olan 1991 Belçika Grand Prix'sinde kullandığı Jordan 191 tekrar açık artırmaya çıktı.

Leclerc, bir moda projesine başlamış
Formula 1 Formula 1

Leclerc, bir moda projesine başlamış

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile motor sporları dışında paylaştıkları bir tutkuyu açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.