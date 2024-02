Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı

Alpine Dayanıklılık Ekibi, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında aksiyona geri döneceği LMDh hibrit prototipi A424'ün üzerindeki örtüleri resmi olarak kaldırdı.

Aracın şekli geçtiğimiz Haziran ayında gösterilmişti ve 2023 yazından bu yana araç Hypercar Sınıfındaki ilk çıkışına hazır olmak için her türlü test ve denemeyi gerçekleştirerek ilk adımlarını attı.

Alpine, Formula 1 takımıyla aynı anda WEC aracını da tanıttı.

Signatech tarafından çalıştırılan takımda 35 numarada genç ve tecrübeli Charles Milesi ile iki yeni isim, Ferdinand Habsburg ve Paul-Loup Chatin yer alırken, 36 numarada merakla beklenen Mick Schumacher, deneyimli Nicolas Lapierre ve Matthieu Vaxivière olacak.

Alpine A424 Hypercar Fotoğraf: Alpine

Signatech takım patronu Philippe Sinault, "Alpine'in Dayanıklılık tarihindeki yeni satırları yazıyoruz, projemiz için mütevazı ama iddialı olmalıyız. Ekip olarak büyük değişimler yaşadık ve ileriye doğru büyük bir adım attık. Sürücülerimizle birlikte 2024 sezonu için Hypercar Sınıfı aracımızı tanıtmak gerçekten özel bir an."

"Teknik paketi nasıl kullanacağımızı, sürücülerimizin deneyimlerine nasıl güveneceğimizi, nasıl güvenilir olacağımızı ve elbette yarışları nasıl tamamlayacağımızı öğreneceğiz. Bu yıl zaferi hedefleyip hedeflemeyeceğimizi söylemenin zor olduğunu düşünüyorum, ancak iyi sonuçlara açız ve uygulamaya koyduğumuz her şeyle hızla parlamayı bekliyoruz." dedi.

Alpine Motor Sporları Başkan Yardımcısı Bruno Famin, "Alpine Motorsports'un bir araya gelerek 2024 sezonu için planlarını resmen sunması harika bir an. Hem A524 F1, hem de A424 LMDh'nin tüm sürücüleriyle birlikte aynı odada bulunması, her iki projenin de şüphesiz yoğun geçecek 2024 yılına hazırlanması açısından kesinlikle eşsiz bir an."

"Bugün burada her iki gerçek aracı da görmek, Birleşik Krallık ve Fransa'daki binlerce yetenekli çalışanımızın fabrikalarımızda perde arkasında yürüttüğü sıkı çalışmanın bir kanıtıdır. Yolculuğumuzun bir sonraki aşaması, her alanda operasyonel mükemmelliği uygulayarak ve tüm ekiplerimizden daha dinamik ve zihniyetli bir yaklaşım geliştirerek her şeyi rayına oturtmaktır. Alpine adını başarıya ulaştırmak için çok çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.