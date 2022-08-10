Rast, Müller ve Cassidy, DTM’e odaklanmak için Fuji WEC yarışını kaçıracak
Rene Rast, Nico Müller ve Nick Cassidy, DTM’e öncelik vermek için FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın önümüzdeki ay Fuji’de gerçekleştirilecek olan beşinci ayağını kaçıracak.
Bu üçlü, COVID-19 pandemisinin başlamasının ardından Japonya’da gerçekleştirilecek ilk WEC yarışı olan Fuji 6 Saat’in geçici katılım listesinde yer almıyor ve bunun yerine 10-11 Eylül’de Spa-Francorchamps’ta gerçekleştirilecek olan DTM ayağında yarışmaları bekleniyor.
Cassidy’nin #54 AF Corse Ferrari GTE Am aracındaki yerini fabrika sürücüsü Davide Rigon alacak.
Bu, Rigon’un 2013’ten sonra ilk kez GTE Am kategorisinde yarışacağı anlamına geliyor. 2014’te GTE Pro sınıfında yarışmaya başlayan İtalyan sürücü, 2019/20 sezonunun sonunda Ferrari’nin tam sezonluk GTE Pro ekibinden çıkarılmıştı.
Cassidy, Envision takımı ile sözleşmesi DTM’e göre öncelikle olması sebebiyle daha öncesinde Formula E ile çakışan yarış hafta sonlarında DTM’in Portimao ve Norisring ayaklarını kaçırmıştı.
Ancak AF Corse hem DTM hem de WEC programları yürüttüğü için, Cassidy’nin DTM sezonunu AF Corse Red Bull Ferrari ekibi ile geçirmesine olanak sağlayacak imkanlar olduğu anlaşıldı.
Nick Cassidy, Envision Racing
Photo by: Andreas Beil
Rast ve Müller’in yerlerine ise LMP2 takımları WRT ve Vector Sport tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. DTM’de Audi için yarışan bu ikili, şampiyonluk mücadelesinde yer alıyor ve şampiyona lideri Mirko Bortolotti’nin 89 puanına karşılık sırasıyla 79 ve 62 puanla üçüncü ve dördüncü sıralardalar.
2022 WEC sezonunun sondan bir önceki ayağı olan Fuji’de, beşi Hypercar sınıfında olmak üzere toplam 36 araç yarışacak.
Toyota ve Peugeot, bu yarışta serinin üst klasmanında iki LMH aracıyla yer alacak. Alpine, LMP1 temelli tek bir A480 aracıyla yarışacakken, geçtiğimiz ay Motorsport.com’un belirttiği gibi Glickenhaus, maliyet kaygıları sebebiyle yarışta yer almayacak.
Katılım listesi, James Rossiter’in #94 Peugeot 9X8’de Loic Duval ve Gustavo Menezes’e tekrar katılacağını doğruladı.
Ayrıca LMP2 ve GTE Am sınıflarında 13’er araç yer alırken, GTE Pro sınıfında Porsche, Ferrari ve Corvette’ten toplam beş fabrika aracı katılacak.
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