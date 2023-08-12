Lamborghini'nin LMDh aracı piste çıktı

Fabrika sürücüsü Andrea Caldarelli, otomobilin Goodwood Hız Festivali'nde resmi olarak tanıtılmasından bir aydan kısa bir süre sonra, Perşembe günü Imola'da talihsiz Murcielago GT1'den bu yana Lamborghini'nin ilk Le Mans aracını kullanan isim oldu.

Lamborghini SC63, Caldarelli tek bir kurulum turu için piste çıkmadan önce sabah 9:03'te garajda ateşlendi. Kısa bir pit stopun ardından İtalyan sürücü, Ligier LMP2 tabanlı makinenin direksiyonunda daha fazla kilometre yapmak için pit yolundan piste çıktı.

Perşembe günkü programın amacı her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek ve aracın ve hibrit motorunun pistte nasıl çalıştığını daha iyi anlamaktı.

Lamborghini'nin Squadra Corse motor sporları departmanının üyelerinin yanı sıra ortak ekip Iron Lynx de otomobilin ilk sürüşünde hazır bulundu.

Imola'da ilk turunu atan SC63, geçen ay dünyaya tanıtılan modelden özellikle aerodinamik açıdan bazı önemli farklılıklar içeriyor.

Motorsport.com'un testten elde ettiği özel fotoğraflarda otomobilin tavanında, hava girişinin hemen önünde dört kanatçık görülürken, arka kanadın üstünde de ek unsurlar görülüyor.

Lamborghini otomobilin geliştirme çalışmalarını hızlandırırken, Imola testinin birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

Lamborghini'nin ilk prototip spor otomobilinin Mart ayında Katar'da düzenlenecek olan 2024 WEC sezon açılışında ilk kez görücüye çıkması ve on yılı aşkın bir süredir ilk kez Circuit de la Sarthe'a geri döneceği tam bir sezon yürütmesi bekleniyor.

İtalyan marka aynı zamanda IMSA'nın Michelin Dayanıklılık Kupası ayağında da yarışmak için imza attı ancak aracın Ocak ayındaki Daytona 24 Saat sezon açılışına yetişmesi pek mümkün görünmüyor. Bu da Lamborghini LMDh'nin IMSA'da ilk kez Mart ayındaki Sebring 12 Saat'te, Katar'daki WEC çıkışından iki hafta sonra yarışacağı anlamına geliyor.

Lamborghini her iki kategoriye de birer araçla katılacak ancak ekip Le Mans'ta iki araçla yer almayı planlıyor.

Lamborghini, LMDh programı için Caldarelli'nin yanı sıra Mirko Bortolotti ve eski F1 pilotları Romain Grosjean ve Daniil Kvyat ile de anlaştı.