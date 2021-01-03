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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2021, 1. Etap: Price liderliği aldı, Brabec zorlanıyor

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Dakar 2021, 1. Etap: Price liderliği aldı, Brabec zorlanıyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Toby Price, 3. Dakar galibiyetine giden yolda 2021 rallisinin açılış etabını kazandı,; geçtiğimiz senenin galibi Ricky Brabec ise zor bir ilk gün geçirdi.

Honda sürücüsü Brabec Cumartesi günkü Prologue etabını kazandıktan sonra Cidde’den Bişa’ya olan 277 km’lik zamanlı bölüme ilk çıkan sürücü oldu fakat navigasyon sorunları sebebiyle ilk 37 kilometrede 13 dakikadan fazla süre kaybetti.

O noktadan sonra da Amerikalı sürücü için işler yolunda gitmedi ve etabı KTM’in üstündeki rakibi Price’ın 18 dakika 32 saniye gerisinde 25. sırada bitirdi.

Prologue etabının 9.su olan Price 135. Km'de liderliği Xavier de Soultrait’ten aldı ve etabı Honda sürücüsü Kevin Benavides’in 31 saniye önünde tamamlayarak genel sıralamalarda 23 saniyelik bir liderlik yakaladı.

2021 Dakar Rallisi için Yamaha’dan KTM’in kardeş markası Husqvarna’ya geçen De Soultrait, ilk 92 kilometre yani ilk 3 ara nokta boyunca liderliğini sürdürdü fakat sonrasında diğer sürücülerin hızına yetişemedi ve Price’ın 4 dakika 35 saniye gerisinde etabı 6. sırada tamamladı.

Podyum’daki son sırayı alan sürücü ise 1 dakika önünde Benavides’le KTM’den Mattias Walkner oldu (Price’ın 1 dk 12 saniye gerisinde), 4. Sam Sunderland’la birlikte ise ilk 4’tte 3 KTM sürücüsü olmuş oldu (Walkner’ın 2 dk 3s gerisinde, liderin 4 dk 11 s gerisinde).

Sherco sürücüsü Lorenzo Santolino etkileyici bir şekilde 5.liği alırken, lider Yamaha sürücüsü Franco Caimi etabı 7. sırada tamamladı fakat genel sıralamada de Soultrait’in önünde 6. sırada bulunuyor.

Brabec gibi Joan Barreda (Honda) ve Pablo Quintanilla (Husqvarna) da kötü bir ilk gün geçirdi ve benzer şekilde ilk kilometrelerde süre kaybeden isimler oldular.

Her ikisi de 15 dakika civarında süre kaybederek etabı sırasıyla 19. ve 22. sıralarda tamamladılar (Barreda önde olmak üzere).

1. Etap sonrası sıralamalar (İlk 10):

Sıra Sürücü Motosiklet Süre
1 Australia Toby Price KTM 3h43m58s
2 Argentina Kevin Benavides Honda 23s
3 Austria Matthias Walkner KTM 1m12s
4 United Kingdom Sam Sunderland KTM 4m11s
5 Spain Lorenzo Santolino Sherco 4m59s
6 Argentina Franco Caimi Yamaha 5m16s
7 France Xavier de Soultrait Husqvarna 5m23s
8 United States Skyler Howes KTM 5m45s
9 Argentina Luciano Benavides Husqvarna 7m05s
10 United States Andrew Short Yamaha 8m30s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Toby Price
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Jamie Klein

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