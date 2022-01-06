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Dakar / Dakar Etap raporu

2022 Dakar Rallisi 5. etap: Price, Petrucci'nin önünde kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Çifte Dakar Rallisi galibi Toby Price, Perşembe günü gerçekleştirilen beşinci etabı kazandı ve bu yılki ilk etap zaferini elde etti.

2022 Dakar Rallisi 5. etap: Price, Petrucci'nin önünde kazandı

Çarşamba günü gerçekleştirilen dördüncü etapta epey zorluk çeken ve 30. sırada kalan Toby Price, perşembe günü Riyad yakınlarında yapılan 346 kilometrelik etapta en hızlı isim olmayı başardı.

Aslında etabı genel olarak Avustralyalı GasGas sürücüsü Daniel Sanders lider götürdü. İlk kısmı birinci götüren Sanders, kısa bir süreliğine liderliği Kevin Benavides'e kaybetti.

Ardından liderliği tekrar Sanders aldı ve farkı 2 dakikanın üzerine çıkardı. Fakat etabın son kısmına gelindiğinde hem Sanders hem de Benavides vakit kaybetti ve geriye düştü.

Bunun üzerine liderlik Toby Price'a geçti.

Son bölümde liderliğini koruyan Avustralyalı sürücü, 3 saat 19 dakika 32 saniye ile bu yılki ilk etap zaferini elde etti.

Çaylak Danilo Petrucci, kendisine hayran bırakmayı sürdürdü. Dün, cezadan önce etabı üçüncü bitiren Petrucci, bugün de yine çok iyi bir sürüş çıkardı ve Price'ın 4 dakika 14 saniye gerisinde ikinci oldu.

Sonrasındaki grup ise çok yakındı. Petrucci'nin sadece 2 saniye ardında Ross Branch yer alırken, onu da 3 saniye geriden Jose Ignacio Cornejo Florimo takip etti.

Genel klasman lideri Sam Sunderland, Price'ın 12 dakika gerisinde 13. olmasına rağmen, KTM sürücüsü Matthias Walkner'ın 2 dakika 29 saniye önünde liderliğini koruyor.

Yamaha sürücüsü Adrian van Beveren yaklaşık 6 dakika geride üçüncü, Daniel Sanders 8 dakika 1 saniye geride dördüncü ve Skyler Howes 13 dakika 36 saniye geride beşinci sırada yer alıyor.

Onu Sherco'dan Lorenzo Santolino ve Honda'dan Pablo Quintanilla takip ediyor. 

İlk onu Branch, Kevin Benavides ve Stefan Svitko tamamlıyor.

Beşinci etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. # Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ceza
1 3 Sam Sunderland KTM 19:01:50   00:00:00
2 52 Matthias Walkner KTM 19:04:19 +00:02:29 00:00:00
3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 19:07:49 +00:05:59 00:00:00
4 4 Daniel Sanders KTM 19:09:51 +00:08:01 00:00:00
5 5 Skyler Howes HUSQVARNA 19:15:26 +00:13:36 00:00:00
6 15 Lorenzo Santalino SHERCO FACTORY 19:17:17 +00:15:27 00:00:00
7 7 Pablo Quintanilla HONDA 19:18:45 +00:16:55 00:00:00
8 16 Ross Branch YAMAHA 19:20:05 +00:18:15 00:00:00
9 1 Kevin Benavides KTM 19:23:41 +00:21:51 00:00:00
10 142 Stefan Svitko KTM 19:24:40 +00:22:50 00:00:00
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