2021 Dakar Rallisi 1. etap: Sainz, takım arkadaşı Peterhansel'in önünde lider

Cidde'den Bişa'ya doğru geçilen 277 km'lik bölümde liderlik pek çok kez el değiştirdi, dünün lideri olan Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah ilk 37 km'nin ardından üç dakika kaybetti ve anında geriye düştü.

Vaidotas Zala, X-raid'in 4x4 Mini Cooper araçlarından biri ile ilk sıraya yerleşmeyi başarsa da sonrasında Sainz ve Peterhansel, markanın iki çeker araçları ile liderliği geri aldı.

Dünkü sıralama gününde lastik patlatarak 28. olan Sainz, yarışın sondan bir önceki bölümünde sorun yaşayarak üç dakikaya yakın zaman kaybetti, ancak günün son bölümüne doğru gösterdiği müthiş performans ile beraber etabı 25 saniye farkla kazandı.

Böylece genel klasmanda Peterhansel'in sekiz saniye önünde yer alan Sainz, 13-kez Dakar galibi Peterhansel'in, etabın son 50 km'sinde lastik patlatması ile avantaj elde etmiş oldu.

Mini olmayan ilk araç ise Çek sürücü Martin Prokop oldu. Prokop, Benzina Takımı'nın kullandığı Ford aracı ile Century pilotları Mathieu Serradori ve Yasir Seaidan'ın önünde yer aldılar. Eski WRC sürücüsü Khalid Al Qassimi ise PH Sport Peugeot aracı ile altıncı oldu.

Fabrika Toyota araçları ise ilk beşe girmeyi başaramadılar, Giniel de Villiers liderin sekiz dakika gerisinde yedinci sırayı alırken, üç kez Dakar galibi Al-Attiyah ise 10. sırada günü tamamladı.

Bu ikilinin arasında ise Bahrain Raid Xtreme'den Nani Roma ve Overdrive'ın kullandığı Toyota Hilux ile Jakub Przygonski bulunuyordu.

Roma, BRX takımı için ilk 10'a girmeyi başarırken, takım arkadaşı olan WRC efsanesi Sebastien Loeb ise gün boyunca birden fazla kez lastik patlatarak 24 dakika kaybetti.

1. Etap ardından sonuçlar (İlk 10)

Pozisyon Sürücü Araç Zaman/Fark 1 Carlos Sainz Mini 3s 12dk 20sn 2 Stephane Peterhansel Mini 8 sn 3 Martin Prokop Ford 2dk 59sn 4 Mathieu Serradori Century 6dk 13sn 5 Yasir Seaidan Century 7dk 53sn 6 Khalid Al Qassimi Peugeot 7dk 53sn 7 Giniel de Villiers Toyota 8dk 43sn 8 Nani Roma BRX 9dk 22sn 9 Jakub Przygonski Toyota 9dk 22sn 10 Nasser Al-Attiyah Toyota 11dk 58sn

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