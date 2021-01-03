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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 1. etap: Sainz, takım arkadaşı Peterhansel'in önünde lider

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2021 Dakar Rallisi 1. etap: Sainz, takım arkadaşı Peterhansel'in önünde lider
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Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Carlos Sainz, 2021 Dakar Rallisi'nin ilk etabında Stephane Peterhansel'in önünde liderliği aldı ve X-raid Mini takımı, Suudi Arabistan'daki maceraya ilk iki sırayı alarak başladı.

Cidde'den Bişa'ya doğru geçilen 277 km'lik bölümde liderlik pek çok kez el değiştirdi, dünün lideri olan Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah ilk 37 km'nin ardından üç dakika kaybetti ve anında geriye düştü.

Vaidotas Zala, X-raid'in 4x4 Mini Cooper araçlarından biri ile ilk sıraya yerleşmeyi başarsa da sonrasında Sainz ve Peterhansel, markanın iki çeker araçları ile liderliği geri aldı. 

Dünkü sıralama gününde lastik patlatarak 28. olan Sainz, yarışın sondan bir önceki bölümünde sorun yaşayarak üç dakikaya yakın zaman kaybetti, ancak günün son bölümüne doğru gösterdiği müthiş performans ile beraber etabı 25 saniye farkla kazandı.

 

Böylece genel klasmanda Peterhansel'in sekiz saniye önünde yer alan Sainz, 13-kez Dakar galibi Peterhansel'in, etabın son 50 km'sinde lastik patlatması ile avantaj elde etmiş oldu.

Mini olmayan ilk araç ise Çek sürücü Martin Prokop oldu. Prokop, Benzina Takımı'nın kullandığı Ford aracı ile Century pilotları Mathieu Serradori ve Yasir Seaidan'ın önünde yer aldılar. Eski WRC sürücüsü Khalid Al Qassimi ise PH Sport Peugeot aracı ile altıncı oldu.

Fabrika Toyota araçları ise ilk beşe girmeyi başaramadılar, Giniel de Villiers liderin sekiz dakika gerisinde yedinci sırayı alırken, üç kez Dakar galibi Al-Attiyah ise 10. sırada günü tamamladı. 

Bu ikilinin arasında ise Bahrain Raid Xtreme'den Nani Roma ve Overdrive'ın kullandığı Toyota Hilux ile Jakub Przygonski bulunuyordu.

Roma, BRX takımı için ilk 10'a girmeyi başarırken, takım arkadaşı olan WRC efsanesi Sebastien Loeb ise gün boyunca birden fazla kez lastik patlatarak 24 dakika kaybetti. 

1. Etap ardından sonuçlar (İlk 10)

Pozisyon

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Spain Carlos Sainz

Mini

3s 12dk 20sn

2

France Stephane Peterhansel

Mini

8 sn

3

Czech Republic Martin Prokop

Ford

2dk 59sn

4

France Mathieu Serradori

Century

6dk 13sn

5

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Century

7dk 53sn

6

United Arab Emirates Khalid Al Qassimi

Peugeot

7dk 53sn

7

South Africa Giniel de Villiers 

Toyota

8dk 43sn

8

Spain Nani Roma

BRX

9dk 22sn

9

Poland Jakub Przygonski

Toyota

9dk 22sn

10

Qatar Nasser Al-Attiyah

Toyota

11dk 58sn

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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Stage 1
Editör Rachit Thukral

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