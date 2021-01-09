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Dakar / Dakar / Son dakika

Price: "Henüz yarısındayken Dakar'a liderlik etmenin bir anlamı yok"

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Price: "Henüz yarısındayken Dakar'a liderlik etmenin bir anlamı yok"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

KTM sürücüsü Toby Price henüz etkinliğin yarısı geçmişken Dakar Rallisi’ne liderlik etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

3. Dakar galibiyetini almak için mücadele eden Price, Suudi Arabistan’daki etkinliğin ilk 6 etabının 2’sinden galip ayrılarak Ha’il’de dinlenmek için ayrılan Cumartesi gününe lider girmiş oldu.

Cuma günkü etaptan sonra Avustralyalı pilotun hemen arkasındaki Honda sürücüsü Kevin Benavides’le arasındaki fark sadece 2 dk 16 sn olurken, ilk 7 sürücüyü ayıran fark sadece 6 dakika oldu.

Dinlenme günü öncesindeki son yarış gününü değerlendiren Price, Benavides ve diğer Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo’yu yolda gösterdikleri hız sebebiyle tebrik ederken onları yakaladıktan sonra takip etmekle yetindiğini de söyledi.

Price, “Haklarını vermek lazım, Kevin ve Cornejo bugün önde giderken yakaladıkları hız ve navigasyonları çok iyiydi ve inanılmaz bir iş çıkardılar.”

“Biraz zaman kazanmak için başlangıçta zorladım ve onları yakalamam biraz zaman aldı ama arkalarına geçtiğimde sadece sakin ve istikrarlı kalmaya çalıştım.”

"Etabın dışına çıktığım küçük bir an vardı ve sanırım haritayı tutan parça biraz büküldü, bu yüzden geçiş butonu çalışmadı, dolayısıyla biraz kafam göre gitmem gerekti. Fakat gittikleri hızdan daha yükseğini yakalayamazdım. Tüm gün çok iyiydiler.”

“İyi bir sonuç ve 7. Gün için iyi bir başlangıç pozisyonu, günün sonunda geri liderliği aldık.” dedi.

#3 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price

#3 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price

Photo by: A.S.O.

Henüz yarısı bitmişken liderlik etmenin bir önemi olup olmadığı sorulduğunda Price, “En küçük bir anlamı yok. İyi bir gün olduğunu sadece 12. Günde finiş çizgisini geçtikten sonra anlayabilirsiniz.”

“Henüz gidilecek uzun bir yol var. İlerlemeye devam etmeli, sağlıklı kalmalı ve motosiklete dikkatle bakmalıyız. Umarım ondan sonra haftanın sonunda iyi bir sonuç alabiliriz.” dedi.

Price, günün kazananı Benavides’in sadece 1 dk 20 sn gerisinde etabı 3. sırada tamamlamasına rağmen Perşembe günkü 5. etabın, ralli boyunca en kötü noktası olduğunu söyledi.

Avustralyalı sürücü, “Gayet iyi bir sırada bitirdim fakat navigasyon açısından kendimle hayal kırıklığına uğradım. Çok hata yaptım. Onu biraz düzeltirsek her şey yoluna girecektir.”

“Motosiklet hafta boyunca çok iyiydi. Perşembe günü fren pedalı çıktı ama büyük bir şey değildi. Her şey iyi gidiyor ve motosikletin 2. hafta boyunca da bizi götüreceğini ümit ediyorum.” dedi.

Rallinin yarısına gelmişken KTM’in ilk 10’da sadece 2 sürücüsü bulunuyor ve diğeri ise liderin 5 dakika gerisinde 6. sıradaki Sam Sunderland.

Çaylak Daniel Sanders liderin sadece 18 dk 01 sn gerisinde 12. Sıradayken, debriyaj sorunu sebebiyle 2 saatin üstünde zaman kaybeden Matthias Walkner 24. Sırada.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Toby Price
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Jamie Klein

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