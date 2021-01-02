Dakar 2021: Al-Attiyah ve Brabec giriş gününün en hızlıları

Üç kez Dakar galibi Al-Attiyah, yarın yapılacak açılış etabı öncesinde başlangıç sırasını belirleyen 11 kilometrelik bölümde en hızlı isim olmayı başardı ve Toyota'sı ile bu bölümü 5 dakika 48 saniyede tamamlayarak yarınki etaba ilk sırada başlayacak.

2016'da quad klasmanında iki etap galibiyeti aldıktan beri Dakar'a ilk defa geri dönen Güney Afrikalı Brian Baragwanath, iki çeker Century Racing CR6 buggy aracı ile Al-Attiyah'la aynı zamanı elde ederek ikinci oldu.

Onların ardından gelenler ise üç Toyota sürücüsü oldu, Yazeed Al-Rajhi, Jakob Przygonski ve Bernhard ten Brinke altı saniye içerisinde yer alarak sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci oldular.

Orlando Terranova ise altıncı olarak lider Mini sürücüsü oldu, Al-Attiyah'ın ise 14 saniye arkasında günü tamamladı.

Dakar'da ilk galibiyetini kovalayan WRC efsanesi Sebastien Loeb, Prodrive kullanan Bahrain Raid Xtreme takımının ilk rekabetçi Dakar katılımında ilk 10'a girmeyi başardı.

Her iki X-raid Mini JCW Buggy birden geçen senenin yarışını domine etmişlerdi, ancak bugünkü etapta Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz sırasıyla 14. ve 28. sırayı elde ettiler. Ancak her iki pilot da Al-Attiyah'a karşı çok fazla zaman kaybetmediler, Sainz liderin sadece 36 saniye gerisinde kaldı.

Bu durum eski Le Mans 24 Saat galibi olan ve Dakar'da Rebellion adına yarışan Romain Dumas için geçerli değildi. Dördüncü Dakar katılımını gerçekleştiren Fransız pilot, 11 km'lik bölümü liderin geçirdiği zamanın iki katı zamanında tamamladı ve son sırada yer aldı.

Brabac, Honda 1-2'sinin lideri oldu

#1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec Fotoğraf: A.S.O.

KTM'nin 18 yıllık kazanma serisini bozduktan bir sene sonra Honda sürücüsü Brabec, Cumartesi gününün giriş etabında motosiklet kategorisinde 6 dakika 1 saniyelik zamanı yakalayarak birinci oldu. Amerikalı pilot, 11 km'lik etaba başlayan son isim oldu ve Honda takım arkadaşı Joan Barreda'nın altı saniye önünde etabı tamamladı.

KTM'lerin lideri ise etabı, Brabec'in 13 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamlayan çaylak Daniel Sanders olurken, yeni Yamaha sürücüsü Ross Branch ise onun bir saniye arkasında dördüncü oldu.

Geçtiğimiz sene yedinci etapta yıldız sürücüsü Paulo Gonçalves'in vefatı nedeniyle yarıştan çekilen Hero'da ise Sebastian Buhler en hızlı isim oldu, genel klasmanda Buhler beşinci oldu. Çifte Dakar galibi KTM pilotu Toby Price ise, Husqvarna pilotu Pablo Quintanilla'nın arkasında dokuzuncu sırada etabı tamamladı.

Quad kategorisinde ise Alexandre Giroud, Manuel Andujar'ın bir saniye önünde liderliği alırken, Kamil Wisniewski ise üçüncü oldu.

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