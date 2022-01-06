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Dakar / Dakar Haberler

Price ceza aldı, Petrucci ilk Dakar etap zaferini kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Toby Price'a aşırı hız cezası verilmesinin ardından Dakar Rallisi'nin beşinci etabını kazanmış oldu.

Price ceza aldı, Petrucci ilk Dakar etap zaferini kazandı

Bu yıl, kariyerinde ilk kez Dakar Rallisi'ne katılan Petrucci, 346 kilometrelik beşinci etapta güçlü bir performans sergiledi ve KTM'den takım arkadaşı Toby Price'ın 4 dakika 14 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ancak Price, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle, 6 dakika ceza aldı ve bundan ötürü liderlik Petrucci'ye geçti. Bu, İtalyan sürücünün, kariyerinin ilk etap zaferini aldığı anlamına geliyor.

Cezaların ardından Yamaha sürücüsü Ross Branch ikinci sıraya yükselirken, Jose Ignacio Cornejo üçüncü ve Moson Klein dördüncü sıraya çıktı.

Petrucci'nin etap zaferi, güçlü bir sürüşle üçüncü olmasından bir gün sonra gelmiş oldu. İtalyan sürücü, o etabı üçüncü bitirse bile, 10 dakikalık ceza nedeniyle 15. sıraya gerilemişti.

Fakat Petrucci  artık herhangi bir pozisyon savaşı vermiyor çünkü pazartesi günkü ikinci etapta motosikletinde sorun ortaya çıktı ve tamir edemediği için, etaptan çekildi. Bu yüzden de ceza aldı.

Petrucci, ralliye dönse de 130. sıraya kadar gerilemiş oldu ve bundan ötürü ilk ona girmesi dahi mümkün değil.

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