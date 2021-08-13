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WRC / Belçika Rallisi Etap raporu

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Hyundai pilotu Thierry Neuville, Belçika Rallisi'nin ilk gününü takım arkadaşı Craig Breen'in 7.6 sn önünde ilk sırada tamamlarken; organizatörler günün son etabını iptal etme kararı aldılar.

WRC Belçika: Neuville ilk günü lider tamamladı, organizatörler son etabı iptal etti

Kendi evinde yarışan Neuville, akşam bölümünde mükemmel bir performans gösterdi ve bu bölümdeki bütün etapları domine etti. Asfaltta gerçekleştirilen 3 etabı da kazanan Neuville, günü Breen'in 7.6 saniye önünde ilk sırada tamamladı. 

Neuville ve Breen, Ypres Rallisi'ndeki tecrübelerini kullanarak kendi liglerinde yarışmaya ve tempoyu belirlemeye devam ettiler.  

Öğle bölümünün son etabını kazanan Neuville, akşam etabında bir seviye daha atlamıştı ki organizatörler, akşam bölümünün son etabı olan 8. etabı güvenlik endişelerinden dolayı iptal etti. Böylelikle akşam bölümünde 3 etap tamamlanmış oldu. 

Akşam bölümü hakkında konuşan lider Neuville, "3 etabın ardından farkı 7 saniyeye çıkardık ki bu çok da kötü değil." 

"Maalesef son etap iptal edildi. Orada birçok taraftar görebiliyorduk, orada güzel bir atmosfer vardı ve bizi destekleyen bütün insanların önünde o etabı tamamlamayı isterdim."

"Seyircilerin kurallara saygı göstermesi gerek ve muhtemelen çoğunluğunu saygı gösterdi de ama sanırım bazı taraftarlar güvenli yerlerde değildi ve maalesef etabın iptal edilmesi gerekti."

"Bu muhtemelen iyi bir karardı ama son etabı bekliyordum, bu etabı seviyorum. Yarın yeni bir gün olacak." dedi. 

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Motor problemiyle baş etmek zorunda kalan Ott Tanak, cuma gününü 3. sırada tamamlayarak Hyundai 1-2-3'ünün oluşmasını sağladı. Tanak, lider Neuville'in 31.2 saniye arkasında yer alıyor. 

Akşam bölümünde güçlü bir performans ortaya koyan Toyota pilotu Kalle Rovanpera, bu güçlü performansı sayesinde genel klasmanda 4. sıraya yükseldi ve takım arkadaşı Elfyn Evans'ı arkasında bıraktı. Rovanpera, 3. sıradaki Tanak'ın sadece 1.4 sn arkasında yer alıyor. 

Rovanpera tarafından geçilen Evans günü 5. sırada tamamladı. Şampiyona lideri Sebastien Ogier ise liderin 39.4 saniye arkasında 6. sırada. 

Takamoto Katsuta, orijinal ko-pilotunun sağlık problemleri yaşamasından ötürü bu hafta sonu Keaton Williams'la yarışıyor. Katsuta ilk günü 7. sırada tamamladı. Pierre-Louis Loubet ise 8. oldu. 

İki M-Sport Ford aracı da öğlen bölümünde çekilmelerinin ardından akşam etabında yer almadılar. 

5. etap

Akşam bölümünün ilk etabı olan 5. etabı kazanan Neuville, zirvedeki avantajını arttırdı. Bu etapta, 15 kilometrelik Reninge-Vleteren rotasından tekrar geçildi. 

Breen ise Neuville'den 2.1 saniye yavaş kaldı.

Akşam bölümü için sert lastiklere geçmeyi tercih eden Toyotalar, çok daha güçlü bir tempo sergilediler. Rovanpera, etabın en hızlı 3. zamanını Tanak'la paylaştı. Tanak, sonrasında etapta motor problemleri yaşadığını açıkladı. 

Estonyalı pilot, "Motorda bir sorun var. Sona gitmeye çalışıyoruz, şanslıyız ki sürüş iyi. Yani o kadar da kötü değil." dedi. 

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Evans, Tanak ve Rovanpera'nın sadece 0.2 sn arkasında kalırken; Ogier ise Evans'ın 0.3 saniye arkasında kaldı. 

6. etap

6. etapta Neuville'in avantajı daha da büyüdü. Belçikalı pilot, rallideki 3. etap galibiyetine Breen'in 1.5 saniye önünde ulaşırken; Neuville-Breen ikilisi tempoyu belirlemeye devam ettiler. 

Toyota'nın öğlen bölümünün ardından gösterdiği gelişim tek seferlik değildi ve Ogier, etabın en hızlı 3. zamanını kaydetti. Ogier, bu rotada öğlen bölümünde Neuville'in 10.7 saniye arkasında kalmıştı; şampiyona lideri, bu etapta ise Neuville'den sadece 2.6 saniye yavaş kaldı. 

Rovanpera, 4. olarak Toyota'nın gelişimini doğrularken; Tanak 5. oldu. 

7. Etap

Günün sondan bir önceki etabı olması planlanan 7. etap, 8. etabın iptal edilmesiyle günün son etabı hâline geldi. Neuville, bu etabı da kazanarak avantajını arttırdı ve akşam bölümündeki bütün etapları kazanmış oldu.

Ancak Neuville'e en yakın olan isim bu sefer Breen değildi. Ogier, yakaladığı momentumu bu etaba da taşıdı ve etabı Neuville'in sadece 1.8 saniye arkasında ikinci sırada tamamladı. Rovanpera ise üçüncüydü. 

Breen, bu etapta Neuville'e 3.6 saniye kaybetti ve 4. olabildi. Neuville böylelikle ilk sıradaki avantajını neredeyse ikiye katlamış oldu.

WRC2'de ise Teemu Suninen'in lastik patlatmasının ardından Oliver Solberg ilk sıraya yükseldi. Yeni Hyundai i20 Rally 2 aracıyla yarışan Solberg, ilk günü lider tamamladı. 

Etap galipleri: 

5. etap : Belgium T. Neuville

6. etap : Belgium T. Neuville

7. etap : Belgium T. Neuville

8. etap : İptal edildi. 

7. etabın ardından genel klasman: 

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		1:04'27.000    
2 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		1:04'34.600 7.600 7.600
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		1:04'58.200 31.200 23.600
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		1:04'59.600 32.600 1.400
5 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		1:05'00.400 33.400 0.800
6 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		1:05'06.400 39.400 6.000
7 Japan Takamoto Katsuta
Keaton Williams		 1:05'51.500 1'24.500 45.100
8 France Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette		 1:07'17.000 2'50.000 1'25.500
9 France Yohan Rossel
Alexandre Coria		 1:09'55.200 5'28.200 2'38.200
10 Sweden Oliver Solberg
Aaron Johnston		 1:10'11.900 5'44.900 16.700
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