WRC Belçika: Neuville, ilk bölümün ardından Breen'in hemen önünde ilk sırada

Kendi evinde yarışan Belçikalı Neuville, ilk bölümde Breen'le heyecanın bir mücadelenin içerisine girdi. Neuville, ilk iki etabı ikinci sırada tamamlasa da son etapta aldığı galibiyetle birlikte günü 0.4 saniye farkla ilk sırada kapattı.

Hyundai, bu yarışa çok iyi hazırlanmış ve etkinlikten önce 4 günlük bir test düzenlemişti. Bu hazırlanma meyvelerini verdi ve ekip, ilk 4 etabı da kazanmayı başardı.

Daha önce Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Ypres Rallisi'ni kazanmayı başaran Breen ve Neuville, buradaki tecrübelerini kullanarak, hızlı ve kaygan zeminde gerçekleştirilen 4 etabın 3'ünü kazanmayı başardılar.

Diğer bir Hyundai pilotu Ott Tanak, ilk etabı kazansa da sonraki etaplarda takım arkadaşlarının temposunu yakalamakta zorlandı. Tanak, genel klasmanda liderin 16.4 saniye arkasında 3. sırada yer alıyor.

Elfyn Evans genel klasmanda en yukarıda yer alan Toyota pilotu oldu. Genel klasmanda 4. sırada yer alan Evans, Tanak'ın sadece 0.8 saniye arkasında yer alıyor.

Evans'ın takım arkadaşı Sebastien Ogier ise 3. etapta lastik patlatmasının ardından günü 6. sırada tamamlayabildi. Ogier, lastik patlatmasının ardından 5. sırada yer alan Estonya Rallisi galibi Kalle Rovanpera'nın arkasına geriledi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

M-Sport Ford pilotu Adrien Fourmaux, üçüncü etapta yüksek hızda attığı spinin ardından bugünden çekilmek zorunda kaldı.

M-Sport Ford'un günü zaten kötü gitmekteydi ki Gus Greensmith, günün son etabında spin atmasının ardından çamura saplandı ve o da çekilmek zorunda kaldı.

1. Etap

Sert lastikleri tercih eden Hyundai üçlüsü, rallinin ilk etabını domine ettiler ve ilk 3 sırayı aldılar. Hyundai pilotları arasında ilk sırayı ise favori olarak gösterilen Neuville değil, Tanak aldı.

Turunu diğer pilotlardan daha geç tamamlayan Tanak, bu avantajını kullanarak 15 kilometrelik etabı Neuville'in 2.3 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Tanak, takım arkadaşı tarafından yolun temizlenmesinin avantajını kullandı.

Üçüncü sırayı alarak Hyundai'nin dominasyonunu tamamlayan Breen, asfalt zemine çıkarken büyük anlar yaşasa da Neuville'in sadece 0.2sn arkasında kaldı.

Breen, "Asfalta çıkarken büyük bir tümsek gördüm ve onun etrafından süremeye çalıştım ama büyük bir ses duyunca bütün ritmimizi kaybettik çünkü lastik patlattığımdan emindim." dedi.

Dördüncü sırada yer alan Evans, en hızlı Toyota pilotu oldu. Bütün Toyotalar sert/yumuşak lastik seçimlerinde bulundular.

2. Etap

Neuville, ikinci etapta da iyi bir performans ortaya koysa da yine galibiyete ulaşamadı. Breen, takım arkadaşının 0.9 saniye önünde etabı kazandı ve 0.7 saniye farkla genel klasmanda ilk sıraya yükseldi.

Gözlükleriyle sorun yaşayan Neuville, buna rağmen etkileyici bir tur zamanı kaydetti.

Neuville, "Gözlüklerimle sürekli savaşıyordum, onlar sürekli kayıyorlardı." dedi.

Breen ve Neuville tempoyu belirleseler de ilk etabın galibi Tanak, turunun içinde yoldan taştı. Bu hatanın ardından 9.6 saniye kaybeden Estonyalı, genel klasmanda 3. sıraya geriledi.

Evans, ikinci etapta da en hızlı Toyota pilotu oldu ve seansı Rovanpera, Tanak ve Ogier'in önünde 4. sırada tamamladı.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

3. etap

Breen, 3. etapta da zafere ulaşarak ikinci etap galibiyetini aldı ve Neuville'i bu etapta da 0.9sn farkla geçti.

3. etap oldukça olaylıydı. Ogier, bu etapta sol ön lastiğini patlatırken; Fourmaux, çamurlu bir virajda aracın arkasını kaybetti ve kaza yaptı.

4. Etap

Neuville, son etabı Breen'in 2 saniye önünde kazanmayı başardı ve rallideki ilk etap galibiyetini aldı. Tanak, son etapta biraz tempo buldu ve etabı Evans, Breen, Ogier üçlüsünün önünde 2. sırada tamamladı.

WRC2'de M-Sport pilotu Teemu Suninen, Oliver Solberg'in 22.7 saniye önünde lider. Solberg, Hyundai'nin yeni i20 Rally 2 aracını ilk rallisine çıkarıyor.

Etap galipleri:

1. etap : O. Tänak

2. etap : C. Breen

3. etap : C. Breen

4. etap : T. Neuville

4. etabın ardından genel klasman: