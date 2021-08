WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

Fourmaux Fiesta'sının kontrolünü çamurlu bir virajda kaybetti ve bu da Fransız sürücünün aracının yolun diğer tarafında durmadan önce aracın ciddi piruetler yapmasına yol açtı.

Fransız sürücü ve Belçikalı yardımcı pilotu Renaud Jamoul, bitime 23.62 km kala Kemmelberg etabındaki asfalt çiftlik yollarında yapılan kazadan sıyrıksız ayrıldı.

Araç Ypres'deki servis parkına geri götürüldü. M-Sport da aracın aldığı hasarı incelemeye aldı ve aracın tamirinin, ikilinin yarın tekrar ralliye dönmesine yetişmeyeceğini açıkladı.

Aracın tamir edilip edilemeyeceği sorulan takım patronu Richard Millener şu ifadeleri kullandı: ''Hayır, bunu televizyondaki araç içi kameralarından görüp söylemek zor.''

Adrien Fourmaux and Renaud Jamoul escaped unscathed from the crash

Photo by: WRC