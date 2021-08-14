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WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

M-Sport, yüksek hızda yaptığı kazadan sonra Ford Fiestası ciddi hasar alan Adrien Fourmaux'nun, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Ypres Rallisi ayağına tekrar katılmayacağını açıkladı.

WRC Belçika: M-Sport Fourmaux'nun Ypres Rallisine veda ettiğini doğruladı

Fourmaux Fiesta'sının kontrolünü çamurlu bir virajda kaybetti ve bu da Fransız sürücünün aracının yolun diğer tarafında durmadan önce aracın ciddi piruetler yapmasına yol açtı.

Fransız sürücü ve Belçikalı yardımcı pilotu Renaud Jamoul, bitime 23.62 km kala Kemmelberg etabındaki asfalt çiftlik yollarında yapılan kazadan sıyrıksız ayrıldı.

Araç Ypres'deki servis parkına geri götürüldü. M-Sport da aracın aldığı hasarı incelemeye aldı ve aracın tamirinin, ikilinin yarın tekrar ralliye dönmesine yetişmeyeceğini açıkladı.

Aracın tamir edilip edilemeyeceği sorulan takım patronu Richard Millener şu ifadeleri kullandı: ''Hayır, bunu televizyondaki araç içi kameralarından görüp söylemek zor.''

Adrien Fourmaux and Renaud Jamoul escaped unscathed from the crash

Adrien Fourmaux and Renaud Jamoul escaped unscathed from the crash

Photo by: WRC

''Dürüst olmak gerekirse ilk başta öğrendiklerimiz çok kötü değildi ancak gerçek hasarın fotoğraf ve videolarını gördüğünüz anda, tekrar başlama şansı olmadığını [anlıyorsunuz].''

''Adrien'le henüz konuşmadım ancak videodan görebildiğim kadarıyla traktörden kalan iki parça kurumuş çamur birikintisi vardı ve tam bilmiyorum ancak sanırım bu da kaymayı etkiledi.''

''Sağ taraftaki banka doğru gitti ve etrafında hızlıca spin attı.''

''Etrafta dolanan video oldukça vahşi bir video ve bazı bölümlerin henüz durumunun belli olmadığını olduğunu düşünüyorum.''

Fourmaux şunları ekledi: ''Viraj daralıyordu ve hâlâ düzdü. Bnim de düz viraj için tempo notlarım vardı. Ancak yol biraz kirliydi ve biraz arkadan kayarak çukurdaki bir şeye çarptık. Sonrasında bitmişti.''

''Bu neredeyse evimdeki bir ralliydi. Bundan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım.''

Gus Greensmith'in dördüncü etapta yaptığı kazanın ardından ralliden çekilmesiyle M-Sport'un günü daha da karıştı.

Greensmith etabın başında 200 metre geniş aldı ve kendini bir çukurda buldu. Sonrasında aracının geri çekilmesi gerekti. Ancak İngiliz sürücünün aracındaki hasar oldukça küçük ve Cumartesi günü aracın başına dönebilecek.

Millener şunları ekledi: ''Gus oldukça şanssızdı. Etabın başlangıcında bir gecikme vardı ve başladıktan birkaç viraj sonra lastikler istediği gibi değildi. Sonrasında bir çukura girdi ve geri çıkamadı.''

''Bu bizim için oldukça hayal kırıklıklarıyla dolu bir gün oldu ancak savaşmaya devam edeceğiz.''

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