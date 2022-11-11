Ricciardo, 2023'te Supercars'ta yarışmayı reddetmiyor

Haberi dinle

Sene sonunda McLaren ile yollarını ayıracak olan Avustralyalı pilot, 10 seneyi aşkın süre sonra ilk defa F1 gridinde yer almayacak.

Ricciardo'nun 2023'te yedek pilot olarak F1'de yer alması düşünülüyor ve adı Mercedes ve Red Bull ile anılıyor. Avustralyalı pilot, 2024'te yeniden F1 gridinde yer almayı umuyor.

2023'te yedek pilotluk görevi isteyen Ricciardo, başka serilerde yarışma fikrini tamamen reddetmedi.

Brezilya'da, örnek olarak Supercars'ta tek seferlik yarışma fırsatı çıkması halinde ne yapacağının sorulması üzerine Ricciardo, "Öncelikle gelecek sene nerede olacağımı görmemiz lazım."

"Açıkçası yedek pilotluk için konuşmalarım devam ediyor. Henüz kimseyle anlaşmaya varmadım ya da bir şey imzalamadım."

"Sonrasında neye izin verilip verilmediğine bakmamız gerekecek. Ancak sonunda tek seferlik mücadele bana fayda sağlayacaksa, beni zinde tutacaksa, bu durumda muhtemelen bu tür fırsatlara bakarım."

"Ancak F1, turing araçlarına ya da benzer şeylere göre çok farklı. Bu yüzden bu tür şeyler beni uzaklaştırır mı bilmiyorum. Bunun üzerinde çalışmamız gerek."

"Yani evet, şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ancak ideal olarak, başka yerde koltuklar denemek yerine F1 araçlarında birkaç gün geçirmek isterim." dedi.

Ricciardo şu ana kadar iki defa Supercars aracıyla sürüş yaptı. Avustralyalı pilotun, McLaren'ın Walkinshaw Andretti United takımı ile olan bağlantısı sayesinde, tek seferlik orada yarışabileceği iddia ediliyordu ancak bu hiç olmadı.

Supercars, takvimin çoğunda takımların tek seferlik katılımlar için araç çıkarmasına izin veriyor.