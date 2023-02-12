Ricciardo, Supercars Mustang'i kullandı

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Sekiz kez yarış galibi, otomobil üreticisinin Red Bull Racing ile kısa süre önce duyurduğu anlaşmayla artık Ford'a bağlı.

Ricciardo üçüncü pilotluk görevinin bir parçası olarak günü Ford'un tanıtım etkinliğinde geçirdi ve Michigan'daki M1 Concourse pistinde Ford modellerini inceledi.

Bunların arasında Ford Genel Merkezi'nde bulunan ve Ford CEO'su Jim Farley tarafından sık sık gösteri sürüşlerinde kullanılan DJR Team Penske yapımı Gen2 Ford Mustang Supercar da vardı.

Ricciardo, Ford Performance için hazırlanan bir sosyal medya videosunda, "Güneşin altındaki hemen hemen her Ford'u kullandım ve az önce şuradaki 'kötü çocuğu' da kullandım."

"Bugün benim içimde biraz Avustralyalı, Michigan'da ise V8 Supercars vardı - ki burası evimden çok uzakta ama kendimi evimde gibi hissettim."

"Çok eğlenceliydi. Beni burada ağırladığı için Ford'a çok teşekkür ederim." dedi.

Ricciardo, Red Bull pilotu olduğu ilk dönemde Sandown'da Triple Eight'in benzersiz Sandman Supercar'ında ve Renault'da çalıştığı dönemde Calder'da Rick Kelly'nin Nissan Altima'sında attığı turların ardından üçüncü kez bir V8'i denemiş oldu.

Bu aynı zamanda geçen yıl Avustralya Grand Prix hafta sonunda Albert Park'ta Fernando Alonso'nun Tickford Mustang ve Sergio Perez'in Triple Eight Commodore kullanmasının ardından ilk defa bir Formula 1 pilotunun Supercar'a binmesi anlamına geliyor.