Resmi: Michael Masi, Supercars Komisyonu'nun başına geçiyor

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Masi'nin üst düzey Komisyon görevine atanacağına dair haberler, Supercars'ın takımlardan destek istediği Sandown SuperSprint hafta sonu sırasında ortaya çıkmıştı ve resmi duyuru an meselesiydi.

Kısa süre önce duyurunun da yapılmasıyla birlikte, Masi'nin Supercars Hall of Fame üyesi Neil Crompton'un yerini alarak teknik ve sportif kararlar alan Komisyonun başına geçeceği ve kesinleşti.

Yeni görevi hakkında konuşan Masi, "Bu görevi, Gen3 Chevrolet Camaro ve Ford Mustang'in tanıtılmasıyla Supercars'ı yepyeni bir döneme taşımak için Neil ve Komisyon tarafından halihazırda yapılan harika çalışmaların devamı olarak görüyorum" dedi.

"Bu göreve atanmış olmaktan gurur duyuyorum. Serinin geleceğinin takımlarımız, ortaklarımız, sponsorlarımız ve en önemlisi taraftarlarımız için heyecan verici olmasını sağlamak için spordaki kilit paydaşlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Masi'nin yeni rolünü memnuniyetle karşılayan Supercars CEO'su Shane Howard, "Komisyonun Michael'ı böyle önemli bir role atamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

"Komisyon Başkanının bağımsız, güçlü ve sağlam bir lider olması gerekiyor. Komisyonu ve süreci etkin bir şekilde yönetmesi, gerektiğinde takımların uzlaşması için aracılık etmesi ve iyi iletişim kuran biri olması gerekir.

"Michael uzun yıllar Supercars takım sahipleri, müdürleri ve paydaşlarıyla yakın ve çalışkan bir şekilde çalıştı ve Avustralya'ya sporumuzu geleceğe taşımada çok değerli olacak engin bir deneyim ve liderlikle dönüyor."

"Sektör hakkında bu kadar kapsamlı bir anlayışa ve inanılmaz bir tutkuya sahip çok az insanla tanıştım. Michael, olağanüstü bir iş çıkaran Neil'in halefi olacak."

"Michael'a Avustralya'da yarışçılığın zirvesine tekrar hoş geldin diyor ve Komisyon Başkanlığı görevinde kendisiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Michael Masi, Race Director, FIA, attends the scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Masi'nin yeni görevi, uzun yıllar Avustralya'daki motor yarışlarında yöneticilik yaptıktan sonra köklerine dönmesi anlamına geliyor.

İkinci kademe Super2 Serisinin yarış direktörü ve Supercars'ın yarış direktör yardımcılığını yapan Masi, 2019 sezonunun ilk hafta sonunda Charlie Whiting'in ani vefatının ardından Formula 1 yarış direktörlüğü görevine getirildi.

2021 sezonunun tartışmalı bir şekilde sona ermesine dek görevini sürdüren Masi, Şubat ayında görevinden alındı, geçtiğimiz haftalarda ise FIA ile yolları tamamen ayrıldı.

Masi'nin dönüşü Supercars için önemli bir başarı olsa da, Crompton'ın ayrılığı bazı tartışmalara konu oldu.

Görevine son verilmesinin ardından yorumculuğa başlayan Supercars efsanesinin, Masi'nin padoktaki bazı etkili isimlerin tercihi olması nedeniyle görevden alındığı anlaşılıyor.

Masi'nin FIA sonrası üstlenmesi beklenen tek görev bu değil; kendisinin Güney Avustralya Motor Sporları Kurulu'nda da görev alması bekleniyor.