Resmi: Michael Masi, Supercars Komisyonu'nun başına geçiyor

Masi'nin üst düzey Komisyon görevine atanacağına dair haberler, Supercars'ın takımlardan destek istediği Sandown SuperSprint hafta sonu sırasında ortaya çıkmıştı ve resmi duyuru an meselesiydi.

Kısa süre önce duyurunun da yapılmasıyla birlikte, Masi'nin Supercars Hall of Fame üyesi Neil Crompton'un yerini alarak teknik ve sportif kararlar alan Komisyonun başına geçeceği ve kesinleşti.

Yeni görevi hakkında konuşan Masi, "Bu görevi, Gen3 Chevrolet Camaro ve Ford Mustang'in tanıtılmasıyla Supercars'ı yepyeni bir döneme taşımak için Neil ve Komisyon tarafından halihazırda yapılan harika çalışmaların devamı olarak görüyorum" dedi.

"Bu göreve atanmış olmaktan gurur duyuyorum. Serinin geleceğinin takımlarımız, ortaklarımız, sponsorlarımız ve en önemlisi taraftarlarımız için heyecan verici olmasını sağlamak için spordaki kilit paydaşlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Masi'nin yeni rolünü memnuniyetle karşılayan Supercars CEO'su Shane Howard, "Komisyonun Michael'ı böyle önemli bir role atamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

"Komisyon Başkanının bağımsız, güçlü ve sağlam bir lider olması gerekiyor. Komisyonu ve süreci etkin bir şekilde yönetmesi, gerektiğinde takımların uzlaşması için aracılık etmesi ve iyi iletişim kuran biri olması gerekir.

"Michael uzun yıllar Supercars takım sahipleri, müdürleri ve paydaşlarıyla yakın ve çalışkan bir şekilde çalıştı ve Avustralya'ya sporumuzu geleceğe taşımada çok değerli olacak engin bir deneyim ve liderlikle dönüyor."

"Sektör hakkında bu kadar kapsamlı bir anlayışa ve inanılmaz bir tutkuya sahip çok az insanla tanıştım. Michael, olağanüstü bir iş çıkaran Neil'in halefi olacak."

"Michael'a Avustralya'da yarışçılığın zirvesine tekrar hoş geldin diyor ve Komisyon Başkanlığı görevinde kendisiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Michael Masi, Race Director, FIA, attends the scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images