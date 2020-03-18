Vinales: "Lorenzo'nun yarışa katılması Yamaha için önemli"

Yamaha, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Honda fabrika takımı ile geçirdiği kötü yılın ardından emekli olan ve test sürücüsü olarak kendilerine katılan Jorge Lorenzo'nun Barcelona yarışında pistlere geri döneceğini duyurmuştu.

Yamaha ile şimdiye kadar üç şampiyonluk kazanan Lorenzo, kış aylarında resmi test sürücüsü olarak Iwata merkezli ekibe dönmesinin ardından Sepang'da piste çıkmıştı.

MotoGP.com'a konuşan Vinales, Lorenzo'nun Barcelona'daki yarışa katılmasına destek verdi ve parçaları daha iyi test edebilmesi adına bunun önemli olacağını dile getirdi.

Vinales, “Yamaha'nın böyle bir fırsat sunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü yarış hafta sonunda pek çok şey denebilir."

"Bazen pazar günü test yaparken hata yapıyoruz çünkü Michelin lastiklerinde kopan tüm parçalar tüm pist yüzeyini kapladığı için yol tutuş yüksek oluyor. Yani dereceler çok hızlı oluyor ve her zaman harika bir yol tutuş oluyor. Bu yüzden yeni parça test etmek için doğru şartlar değil."

“Bence Yamaha için Jorge ile ne kadar çok yarışa katılırlarsa o kadar önemli olacak. Bu gerçekten iyi olacak çünkü yeni parçaları, pek çok şeyi test edebilecekler ve gerçekten bir yarış hafta sonunda iyi şekilde çalışıp çalışmadığını anlayabilirler." dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki aylık bir ek süre olacak ve sürücüler daha fazla hazırlanma şansı yakalayacaklar.

Vinales, mevcut durum karşısında “oldukça sakin” kaldığını ve M1'e geri döndüğünde duruma uyum sağlamak için çok sayıda sürüş yaptığını söyledi.

“Motosikleti mümkün olduğunca çok sürmek istiyorsunuz çünkü sezon öncesi oluşan yoğunluğu korumak için sürüşe devam etmek çok önemli."

“Motokros ile antrenman yapıyoruz, Supermoto ile çalışıyoruz, yarış pistinde antrenman yapıyoruz M1 ile değil, farklı bir motosikletle yapıyoruz, ama o zaman bile M1'de yapabileceğim birkaç şeyi geliştirmeye çalışabiliriz."

“Sürüş tarzını geliştirmemiz gerekiyor. Sanırım şu anda en iyisi değiliz, bu yüzden geliştirmemiz gereken yerler var. Ayrıca frenlemede de daha güçlü olabiliriz."

"Sanırım bu ay sürüş tarzında yeni bir adım atabilirim ve sanırım Yamaha'yı daha iyi sürebilirim. Bu yüzden bizim için motosiklet sürmeye devam etmek çok önemli ve planım bu. M1'de olmak ve yarışmak için bekleyeceğim, çünkü bu yıl her şeyi çok iyi hazırladık."