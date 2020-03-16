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MotoGP / Son dakika

Ducati: “MotoGP’deki gecikme, Honda ve Marquez’e yarayacak”

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Ducati: “MotoGP’deki gecikme, Honda ve Marquez’e yarayacak”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Mar 2020 16:24

Ducati genel müdürü Gigi Dall’Igna, coronavirüs nedeniyle sezonun geç başlayacak olmasının en çok Marc Marquez ve Honda’ya yarayacağını düşünüyor.

Giderek kötü bir hal alan COVID-19 pandemisi, birçok organizasyon gibi 2020 MotoGP sezonunu da etkiledi ve sezonun ilk yarışları olan Katar, Tayland, Amerika ve Arjantin ayakları ertelendi.

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Şu anda sezonun, Mayıs ayının başlarındaki Jerez ayağıyla başlaması bekleniyor. Ancak Avrupa’daki durum kötüleştiği için, sezona daha da geç bir tarihte başlamak muhtemel gözüküyor.

Bu gecikme, omzundan sakatlığı bulunan Marquez’e iyileşme konusunda daha fazla zaman sağlayacak, Honda’nın da 2020 motosikletindeki sorunları aşması için fazladan zaman kazandıracak.

Sky Italia’ya konuşan Dall’Igna, “Sanırım Marquez bundan faydalanacak, çünkü iyileşmesi için zamana ihtiyacı vardı. Tüm bu boş aylarda daha hazır hale gelecek.”

“Bu gecikme, performans ve dayanıklılık konusunda sıkıntı yaşayan birkaç üretici için rahatlama sağlayacak, bunları gidermeleri için zamanları olacak.”

“Elbette Honda’yı kastediyorum. Motosikleti geliştiren, ancak dayanıklılıkta sorun yaşayan Aprilia’nın da bu konuda gelişmesi için zamanı olacak.” ifadelerini kullandı.

Uzun düzlükleri bulunan ve birçok hızlanma bölgesi içeren Katar yarışının iptali, buradaki son iki yarışı Andrea Dovizioso ile kazanan Ducati için bir darbe oldu.

Dall’Igna, Katar yarışı yapılsaydı takımının yine güçlü bir performans gösterebileceğini düşündüğünü belirtti.

“Son testlerden sonra performanstan emindim. Dovizioso, Petrucci ile birlikte yarış simülasyonunda, kullanılmış lastiklerde iyiydi.”

“Simülasyonun sonlarına doğru turlar biraz yavaşlamıştı. Ancak Andrea’nın, son iki yılda yaptığını tekrar yapabileceğine ikna olmuştum. Ayrıca Danilo’nun da Sepang’a göre geliştiğini gördüm.”

“Katar yarışını yapmak isterdim, çünkü iyi bir iş yapabilirdik.”

Danilo Petrucci, Ducati Team

Danilo Petrucci, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Editör Jamie Klein

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