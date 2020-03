Lorenzo: "%98 oranında geri dönmeyeceğim, dönersem bu Yamaha ile olur"

Birkaç hafta önce, Coronavirüs salgınının yayılmadığı süreçte, Jorge Lorenzo MotoGP'ye geri döndüğünü açıklamıştı. İspanyol sürücü 2019'un sonunda emekli ayrıldığını açıklamıştı ancak sonrasında Yamaha ile test sürücüsü olmak için anlaştı ve Barcelona'daki yarışta wildcard girişiyle yarışmak istediğine karar verdi.

An itibariyle üç kez MotoGP Dünya Şampiyonu Dubai'de tüm dünyayı etkisine almış durumdaki salgın hakkında endişeleniyor ve Coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen MotoGP'de bu sezon yarışıp yarışamayacağını düşünüyor.

Wildcard durumunun kesinleşmesi ile beraber İspanyol pilotun 2021 sezonunda tam zamanlı yarışa geri dönme durumu tartışılmakta. Jorge bu konu hakkındaki sorulara Sky Sport MotoGP HD'de yaptığı röportajda cevap verdi ve şunları söyledi:

"Tabii ki de gridde bir şampiyon pilotun daha olması hem şov için hem de taraftarlar için iyi olurdu. Ancak bildiğiniz gibi bu kararı Kasım'da verdim ve kararımdan %98 oranında eminim; ancak hayatta her şey olabilir ve biz insanların fikirleri sürekli değişiyor. Her şey olabilir ancak aldığım karar şu anda bu şekilde."

Dönmeye karar verdiği durumdaki en önemli seçeneklerinden biri Yamaha Petronas takımı. Burada da Lorenzo ile Valentino Rossi ikilisini görebiliriz. Her ne kadar an itibariyle olan fikri tamamen farklı olsa da Lorenzo, geri dönüşteki ilk seçeceğinin M1 olacağını belirtti. "Eğer Valentino devam etmeye karar verirse ilginç durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ki de Yamaha ile yarışmayı planlıyorsanız bunu aklınızda tutmanız lazım çünkü bu takım her türlü desteğe olan bir profesyonel gerçeklik ile yarışıyor. An itibariyle kararım belli ama geri dönmek üzerine çok küçük bir tahmin yapmam gerekirse bunu sadece Yamaha ile yapacak olmam gayet doğal bir durum."

Lorenzo aynı zamanda Barcelona yarışında wildcard olarak yarışacağını öğrendiği anı da anlattı.

"Tam üç hafta önce, virüs hakkında çok fazla bir şey bilinmezken bunu duyurduk. Ancak Lin Jarvis'in Nisan'da Motegi'de yapılacak olan yarışı ertelemesini anlayabiliyorum. Üç Dünya Şampiyonluğu kazandığım motosiklete geri dönecek olmak çok güzel bir his. MotoGP Şampiyonluğu'na oynamayacağım için stres olmayan bir ortamda olacağım. Montmelo'da olmak da beni çok mutlu edecektir. Eğer bir yarış yapılırsa tabii."

Ancak Lorenzo bizleri iyi bir sonuç beklemememiz konusunda da uyardı. Sebebi ise kendisinin Montmelo'ya dönüşünün, en son motosiklet kullandığı zaman ile arasında uzun bir ara olması.

"Dürüst olmam gerekirse bu çok pozitif bir düşünce. Hesaplarımıza göre yarışa çıkmadan önce herhangi bir test yapmayacağım. Bu motoru tamamen anlayamama ve fiziksel olarak tamamıyla alışamama anlamına geliyor. MotoGP'de hiçbir şey imkansız değil, her ne kadar rolüm sadece takıma katkıda bulunmak olsa da. Barcelona pisti güçlü olduğum bir pist ancak aynı zamanda motosiklete katkı yapabileceğim de bir pist. Bu yüzden Yamaha ile burayı seçtik; beraber üç günlük hafta sonu ile Pazartesi günü test yapacağız."

Yakın zamanda Maverick Vinales, Jorge Lorenzo'nun wildcard ile katılacak olmasının önemine dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Lorenzo ise Vinales'e teşekkür etti.

"Bunları dediği için çok memnunum. Motosiklet ile ne kadar çok sürüş yaparsam mühendislere ve sürücülere o kadar çok yardımcı olabilirim. Dürüst olmak gerekirse olabildiğince fazla test yapmak istiyorum. Hafta sonumun nasıl ilerleyeceğini ise göreceğiz."