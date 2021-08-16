Resmi: Vinales, 2022 yılında Aprilia ile yarışacak!

Yamaha haziran ayında Assen'de gerçekleştirilen yarışın ardından Vinales'in talebi üzerine, aralarındaki anlaşmayı sezon sonunda feshedeceklerini duyurmuştu. Böylelikle Vinales, kontratı 2022 yılını kapsasa da 2021 sezonunun ardından takımdan ayrılacak.

İspanyol sürücü, Suzuki ile ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2017 yılında Yamaha'ya katıldı ve bu yıl, Katar'dan itibaren yaşanan form düşüşü, iki taraf arasındaki ilişkinin kötüleşmesine yol açtı.

Yamaha ve Vinales arasındaki ilişki, İspanyol sürücünün Steiermark GP'de motosikletin motorunu kasten patlatmaya çalışmasının ardından dibe vurdu. Bunun üzerine Vinales, Yamaha tarafından Avusturya GP'den çekildi.

Vinales bunun için takımdan özür diledi ve davranışlarının, yarış esnasında ve aynı zamanda içinde bulunduğu durum nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığından kaynaklandığını belirtti.

Vinales'in 2021 sezonunun kalan kısmında Yamaha ile yarışıp yarışmayacağı ise henüz belli değil.

Assen GP padokunda çıkan haberlerde, Vinales'in 2022 için Aprilia'ya geçeceği belirtilmişti ancak hem o hem de İtalyan marka bu iddiaları yalanladı.

Fakat Aprilia, bugün yaptığı açıklama ile gelecek sezon için Vinales ile anlaştığını duyurdu. Vinales gelecek yıl Lorenzo Savadori'nin yerini alacak ve kontratında 2023 için de bir sözleşme uzatma opsiyonu olacak.

Aprilia Racing CEO'su Massimo Rivola, "Son derece üst düzey bir sürücü ve serideki en saf yeteneklerden biri olan Maverick Vinales ile anlaştığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." derken, Savadori içinse şunları ekledi: "Maverick'in gelişi Lorenzo Savadori'yi takımdan hiçbir şekilde uzaklaştırmıyor çünkü o Aprilia Racing ailesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek."

Vinales, 2015 ve 2016 yıllarında Suzuki'de yarışırken Aleix Espargaro ile takım arkadaşı olmuştu. Bu yüzden ikili, daha önce birlikte çalışma deneyimine sahipler.

İspanyol sürücünün ikinci RS-GP ile yarışacağının açıklanması, Andrea Dovizioso'nun 2022'de İtalyan markaya katılma umutlarının da sona ermesi anlamına geliyor.

Dovizioso bu yıl, İtalyan markadan gelen yarışma teklifini reddetmişti. Fakat yıl içerisinde Aprilia ile bazı testler yaptı ve 2022'de MotoGP'ye tam zamanlı olarak dönebileceği konuşulmaya başlandı.

Fakat bu anlaşmayla 2022 MotoGP gridindeki tüm kapıların Dovizioso için kapandığı görülebiliyor.

Petronas SRT için yarışan Franco Morbidelli'nin gelecek yıl Yamaha fabrika takımında Vinales'in yerini alacağı düşünülüyor.

Yıl sonunda Petronas'ın isim sponsorluğunu kaybedecek olan SRT ise Darryn Binder'in yanı sıra Jake Dixon veya Xavi Vierge ile yarışmaya hazırlanıyor.