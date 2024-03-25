Vinales'in kaza yapmasına vites kutusu sorunu neden olmuş

Aprilia sürücüsü pazar günü Portekiz'de yapılacak 25 turluk grand prix'ye, cumartesi günü sprint yarışını kazanarak zafer için mücadele edecek favorilerden biri olarak geldi.

Vinales en başından itibaren zafer mücadelesinde bir faktör oldu. Kazanan Jorge Martin ile üçüncü Enea Bastianini ve arka grup arasında bir tampon bölge oluşturdu.

Ancak altıncı turdan itibaren Vinales beşinci ve altıncı vites arasında vites seçimi sorunu yaşamaya başladı.

Son tura başlamak için start/finish düzlüğünde hızlanırken, altıncı vitese geçmeye çalışırken Aprilia'sı boş vitese geçti ve bu da yarışı ikinci sırada sürdürürken aniden yavaşlamasına neden oldu.

Vinales daha sonra 1. virajda gaza dokunduğunda motosikletin aniden ikinci vitese geçmesinin kaza yapmasına neden olduğunu söyledi.

Son turda yavaşladığında ne olduğu sorulduğunda Vinales, "Bitiş çizgisindeki yokuştan sonra altıncı vitese geçmeye çalıştım ama girmedi."

"Motosiklet boşa geçti ve sınırlayıcı devreye girdi."

"Bastianini'yi bazı sorunlarım olduğunu anlaması ve uzaklaşması için uyarmak için bacağımı uzattım."

"Altıncı vitese geçirmeye çalıştım, girmedi. İkinci vitese tekrar aldım ve gaza dokunduğumda hemen girdi ve tepe taklak oldum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sorun onu büyük ölçüde ana düzlükte etkiledi ve Vinales bu nedenle her turda 0.2s kaybettiğini düşünüyor.

Geçen sezonun sonlarında çeşitli motosiklet sorunlarıyla mücadele eden Aprilia ekibine dayanıklılığı artırmaları için uyarırken, Portekiz'de tüm hafta sonu gösterdiği hızdan memnun olması gerektiğini söyledi.

Vinales, "Bence pozitif olmalıyız."

"Bunun bir hayal kırıklığı olmadığını söyleyebilirim. Ancak bunu belki de bir dikkat çağrısı olarak söyleyeceğim, bazı şekillerde dayanıklılığı biraz geliştirmeye çalışıyoruz."

"Tüm Aprilia teknisyenlerini, özellikle de zaferler için mücadele etmek istiyorsanız, bu alanı geliştirmeye teşvik ediyorum."

"Ondan sonra, doğru dengeyi yakaladığımda bu motosikletle gerçekten hızlı gidebilmemin inanılmaz olduğunu düşünüyorum."

"Altıncı turdan itibaren yaşadığım sorunlara rağmen, beşinci vitesten altıncı vitese bazen geçmiyordu."

"Bu yüzden devirleri çok uzun süre tutuyordum ve son hızda çok zaman kaybediyordum. Ama buna rağmen 1:38'li turlar atabildim. Bu inanılmazdı."

Vinales, vites kutusu sorununa rağmen, son turlarda Pramac'tan Martin ile galibiyet için mücadele edebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Vinales, "Tüm yarış boyunca zafer için mücadele edebileceğimi düşündüm. Tek sorun şanzımanın her seferinde daha da kötüleşmesiydi."

"Dolayısıyla, ana düzlükte her seferinde daha fazla zaman kaybediyordum."

"Sanırım ana düzlükte 0.2 saniye kaybediyordum ve sonra aradaki farkı tekrar kapatıyordum."

"Bu sorunla bile 1:38.8'deydim. İnanılmazdı çünkü 1:38.6 olabilirdi. Gerçekten çok mutluyum." dedi.