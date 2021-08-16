Crutchlow: ''Vinales, tehlikeli bir MotoGP sürücüsü değil''

Crutchlow sözlerini, Yamaha'nın Vinales'i uzaklaştırmasından ve geçtiğimiz haftaki Steiermark Grand Prix'sinde motorunu patlatmaya çalıştığı gerekçesiyle onu bu haftaki Avusturya Grand Prix'sinden çekti.

Bir basın toplantısında Yamaha, motorunu aşırı devirlendirmek isteyen Vinales'in kameraya ve daha sonra da telemetri verilerine de yakalanan, yaptığı hareketlerle kendini ve çevresindekileri tehlikeye attığını açıkladı.

Perşembe günkü açıklamadan beri ilk kez medyaya çıkan Vinales, yaptığı davranışlardan dolayı Cumartesi günü Yamaha'dan özür diledi ve niyetinin kimseyi tehlikeye sokmak olmadığını söyledi.

Takımı 2021'in sonunda bırakacağını daha önce açıklayan İspanyol sürücü, Steiermark Grand Prix'sinde ve genel olarak son birkaç haftadır Yamaha ile kendini içinde bulduğu durumun verdiği hüsranına yenik düştüğünü söyledi.

Duygularını kontrol altında tutmakta zorlanan biriyle birlikte sürüş yaparken kendini güvende hissedip hissetmediği sorulan Crutchlow, Vinales'i savundu.

Yamaha test sürücüsü şu ifadeleri kullandı: ''Maverick hakkında konuşuyoruz. Gerçek şu ki, eğer Maverick haftaya motosiklete geçerse, normalde olduğu gibi hızlı olur.''

''Gerçek de bu. O birden, 'tamam, 10-20 metre sonra frenleyeceğim' demeyecek.''

''O tehlikeli değil, bu kesin. O iyi bir sürücü, harika bir sürücü. Geçtiğimiz hafta da söylediğim gibi o muhtemelen yetenek açısından şampiyonada ilk üçe girer ve yıllardır da öyle.''

''Bu yüzden ne yapması gerektiği konusunda yorum yapmak bana düşmez, benimle ilgili bir konu değil.''

''Ancak o bir daha piste çıkarsa rahat hisseder miyim? Evet.''

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow aynı zamanda MotoGP sürücüsü olarak üzerlerindeki baskından da bahsetti ve şu ifadeleri kullandı: ''MotoGP'de yarışmak her zaman bir ayrıcalıktır çünkü burada olmak özel ve padoğun %90'ı da böyle hisseder.''

''Artık sürücüler daha ayrıcalıklı çünkü MotoGP'de yarışma fırsatımız var. Yıllar boyunca bunun keyfini çıkardım.''

''Ancak hepimiz hüsrana uğrayabiliyoruz. Bu iş, dünyadaki en iyi iş ancak aynı zamanda en zoru da. Bazı zamanlarda baskı ise kendinizden geliyor.''

''Fakat baskı çevrenizdeki başka insanlardan gelmeye başladığı zaman, işler 10 kat daha kötüleşiyor çünkü bir sürücü olarak kendinize en kötü eleştiriyi yapan her zaman sizsiniz.''

''Bu nedenle durumu, duygularınızı ve diğer her şeyi yönetmelisiniz.''

''Ancak bazen hepimizin aklı başından gidebilir ama bu insanlara karşı yapılan bir şey değil, duruma karşı yapılan bir şey. Bu yüzden de bu zor bir durum çünkü pist üzerinde birbirimize karşı çok saygı duyuyoruz.''

''Birbirimizi geçiyoruz, insanlar birbirleriniz deviriyor ve sert hareketler yapıyorlar, bunları biliyorum.''

''Ancak birlikte yarıştığınız kişilerle rahat olmalısınız ve ben hiçbir zaman MotoGP gridine bakıp 'arkamdaki, önümdeki veya bizimle savaşan adamdan nefret ediyorum' demedim çünkü yaptığımız işte, ne yaptığımıza güveniyoruz.''