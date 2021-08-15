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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Binder: "Kuru zemin lastikleriyle attığım son tur tam bir felaketti"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinin galibi Brad Binder, ıslak zeminde kuru zemin lastikleriyle attığı son turun tam bir felaket olduğunu belirtti.

Binder: "Kuru zemin lastikleriyle attığım son tur tam bir felaketti"

Pazar günkü Avusturya GP büyük ölçüde kuru zeminde yapıldı ancak 28 turluk yarışın son yedi turunda yağmurun şiddetti arttı.

Galibiyet için çekişen Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo ve Jorge Martin, bitime kısa bir süre kala pite girerek yağmur lastiklerinin takılı olduğu motosikletlere geçtiler.

Ancak KTM sürücüsü Binder, kuru zemin lastiklerine sahip motosikletiyle yarışa devam etmeyi seçti ve yağmur lastiğine geçen sürücüler son turda büyük avantaj kazansa da, Binder damalı bayrağı en yakın rakibinin 12 saniye önünde gördü. Pist sınırlarını aştığı için 3 saniye zaman cezası alsa da, 12 saniyelik fark galibiyet için yeterli oldu.

Son turda yağmurun şiddetti o kadar artmıştı ki, kuru zemin lastiğine sahip sürücüler adeta sürünerek yarışı tamamladılar. Binder, KTM'ini yolda tutmanın imkansız olduğunu ve bir noktada yarışı tamamlayamayacağını düşündüğünü belirtti.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, "Kendi açımdan söylenecek fazla bir şey yok çünkü tam bir felaketti."

"Düzlüğe geldim ve yarış tabelamda artı dokuz saniye olduğunu gördüm, bu yüzden arkadaki sürücüyle aramda aşağı yukarı 10 saniye olduğunu biliyordum. Fakat bunun ıslak mı yoksa kuru zemin lastiği kullanan biri mi olduğunu bilmiyordum çünkü ıslak zemin lastiği olan biri olsaydı beni yakalardı, kuru zemin lastikli biri ise belki de bunu yapamazdı."

"Sadece elimden gelenin en iyisini yaptım, durabildiğimden, virajı döndüğümden ve düzlüğe çıktığımdan emin olmaya çalıştım."

"Açıkçası son turda pistte kalmak neredeyse imkansızdı.

"Aslında birkaç kez benim için her şeyin bittiğini düşündüm çünkü 3. virajda duramıyordum ve çalışan tek şey arka frenimdi, o da biraz çalışıyordu."

"Arka freni kullanıyordum ve yanlıyordum. Direksiyon kilidine dokunduğumda, biraz düz gidiyordum."

"Fakat durmayı ve bir şekilde pistte kalmayı başardım."

"Birisinin yanımdan uçarak gitmesini bekliyordum... Fakat damalı bayrağı gördüğümde hissettiğim şey, her şeyin bitmesinden dolayı rahatlama hissiydi. Öbür yandan bugün kazandığımıza inanamadım." dedi.

Binder, yağmurdan önce orta arka lastiğin yol tutuşunun iyi olmadığını ve kuru zemindeki yarışının kendisi için "korkunç" geçtiğini belirtti.

"Yağmurun başladığını gördüğümde ön gruptaydım ve dört tur kala öndekilerin pite girmeye hazırlandıklarını görebiliyordum çünkü Marc arkasına bakıyordu."

"Pite girip girmeyeceğim  karar veremedim ve son dakikada tüm grubun pite girdiğini görünce en azından bunu denemem gerektiğine karar verdim. Bunu bir fırsat olarak gördüm."

"İlk tur iyiydi fakat sonraki iki tur tamamen farklı bir şeydi. Son turda frenlerim tamamen soğudu ve lastikler de tamamen soğuktu."

"Duramıyordum. Bu yüzden ne zaman durmam gerekse, kelimenin tam anlamıyla kayıp gidiyormuş gibi hissettim çünkü [fren] pedalına ne kadar yüklenirsem yükleneyim hiçbir şey olmuyordu."

“Pistte kalmakta gerçekten zorlandım. Fakat bazen kumar oynamanız gerekir ve bugün işe yaradı.”

Binder sözlerini şöyle noktaladı: "Keyifsiz bir ilk beştense, bir kaza riskini almayı tercih ederim. Bu, bizim için önemli bir yarıştı. Bu KTM ve Red Bull için çok önemli bir yarıştı. Burada Moto2'de kazandım ve bu zaferin onlar için ne anlama geldiğini biliyorum."

"Son anlarda kesinlikle eğlenmedim. Yağmurda kuru zemin lastikleriyle gitmek en harika şey değil ancak bu kumarı oynamasaydım böyle bir sonucu elde etme fırsatım olmayacağını biliyordum. Bu yüzden her şeyimi verdim."

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MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

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