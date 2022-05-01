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Quartararo: "Henüz 2023 için hiçbir şey imzalamadım"

Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, çeşitli söylentiler bulunmasına rağmen 2023 için kimseyle kontrat imzalamadığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Quartararo: "Henüz 2023 için hiçbir şey imzalamadım"
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Fransız sürücünün menajeri, 2023 için Yamaha ile görüşmelerde bulunuyor ve cumartesi günü tarafların yeni bir anlaşma imzaladığını iddia eden birkaç kaynak vardı.

Motorsport.com'a konuşan Yamaha patronu Lin Jarvis, görüşmelerin devam ettiğini söylemiş ve nihai anlaşmanın Haziran sonuna kadar imzalanmasını beklediklerini eklemişti.

Quartararo'nun menajeri  2023 için Yamaha dışındaki üreticilerle de görüşüyor ve kendilerine en iyi teklifi kimin sunacağını görmeye çalışıyor.

Cumartesi günü Jerez'de basın karşısına çıkan Quartararo'ya sorulan sorulardan birisi de geleceğiyle alakalıydı ve Fransız sürücü, henüz hiçbir şey imzalanmadığını söyledi.

Geleceğiyle ilgili söylentileri netleştirmesi istendiğinde Quartararo, "Menajerim bu konuda elbette Yamaha ile görüşme halinde."

"Fakat ben, yarış hafta sonunda kendi işime odaklanmayı tercih ediyorum. Hafta sonunu tamamlayıp, eve döndüğümde ise hafta sonu, yarışın nasıl geçtiği ve aynı zamanda geleceğim hakkında görüşmelerde bulunuyoruz."

"Pazartesi günü daha fazla bilgiye sahip olacağım ama hiçbir şeye imza atmadığımı söyleyebilirim.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın attığı harika turla pole pozisyonunu kazanmasının ardından, pazar günü Jerez'deki İspanya GP'sine ikinci sıradan başlayacak. Bu aynı zamanda Quartararo'nun Jerez'deki pole serisinin de sonu anlamına geldiğini söyledi.

Cumartesi günü pole pozisyonundan "epey uzakta" olduğunu kabul eden Quartararo, yine de güçlü bir yarış temposuna sahip olduğu için galibiyet için harika bir fırsatı olduğunu düşünüyor.

Bagnaia'nın 0.4 saniye gerisinde kalan Quartararo, "Arka arkaya beşinci pole pozisyonumu alamadığım ve o noktadan çok uzakta kaldım."

"Doğrusu Pecco harika bir tur çıkardı. Bugün pistte sahip olduğumu koşullar ve pist şartları beni epey etkiledi.

"Yine de dördüncü antrenmanda kullanılmış lastiklerle gerçekten iyi bir tempo yakaladığımızı düşünüyorum, bu yüzden harika bir yarış hızımız olduğunu ve zafer için harika bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."

"Yine de yarın Moto3 ve Moto2 yarışlarının ardından şartlar tamamen farklı olacak."

"Bu tür bir pistte sıcaklık nedeniyle durumun tamamen farklı olacağını biliyoruz. Her halükarda buradaki her yarışta oldukça hızlıydım, bu yüzden harika bir fırsatımız var."

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