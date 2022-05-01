Bagnaia: "Pole turu, şimdiye kadarki en iyi turumdu"

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Bagnaia, Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:36.170'lik bir tur zamanı ortaya koydu ve tur rekorunu kırdığı gibi, Fabio Quartararo'nun derecesinin 0.453 saniye önünde bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Cumartesi günkü her iki antrenmanda da ilk sırada yer alan Bagnaia, hafta sonuna gelirken tüm yıl boyunca GP22'de yakalamakta zorlandığı hissi sonunda Portimao'da bulduğunu düşünüyordu ve pole pozisyonu, bunu doğrulamış oldu.

Pole pozisyonunun ardından açıklamalarda bulunan Bagnaia, şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse bunun şimdiye kadarki en iyi turum olduğunu düşünüyorum çünkü her şey mükemmeldi ve hiç hata yapmadım."

"Yani normalde böyle zorlarken bir virajı genişten dönüp, zaman kaybetmek kolaydır."

"Fakat bugünkü turumda her şey mükemmeldi. Portimao'da şanslıydım çünkü motosikletim üzerinde kendimi tekrar harika hissediyordum, frenleme esansında kendimi yeniden iyi hissettim."

"Bu hafta sonuna da iyi başladık. Her seansta biraz da gelişiyordum ve bugünkü 4. antrenmanda yakaladığım hisler gerçekten çok iyiydi."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Birçok kişi tarafından sezon öncesinde şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Bagnaia, 2022'de henüz podyuma çıkamadı.

4. antrenmandaki hızı, galibiyet savaşının kendisiyle Quartararo arasında olacağını gösteriyor. Fakat Bagnaia, bu noktada kazanmaktan ziyade ön tarafta mücadele edebilmenin şu anda kendisi için en önemli şey olduğunu söylüyor.

"Elbette bu pist, Fabio'nun pisti. Burada her zaman çok rekabetçi, çok güçlü oluyor. Dünle kıyaslarsak onunla aramızdaki tempo farkını biraz kapattık."

"4. antrenmandaki hız ve tutarlılık benim için gerçekten iyiydi. O yüzden yarışta iyi bir mücadele içerisine girebileceğimizi düşünüyorum.

"Fakat şimdi tahminde bulunmak için henüz çok erken. Fabio tüm hafta sonu hızlıydı ve yarıştaki koşullar her zaman biraz farklıdır. O yüzden kesin bir şey demeden önce yarına kadar beklememiz gerekiyor.

"Elbette yarışı önde bitirmek çok önemli olacak ama şimdiye kadarki yarışlarıma bakarsam, kendi açımdan en önemli şey ön tarafta savaşmak."

"Yarın kazanmak istediğim açık fakat benim için orada savaşmak ve önde kalmak daha önemli olacak çünkü sezon başından bu yana, galibiyet için savaşma adına ilk fırsatımız bu olacak."