MotoGP İspanya ısınma turları: Nakagami en hızlısı

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LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, İspanya GP öncesinde gerçekleştirilen ısınma turlarında zirvede yer alan isim oldu. Japon sürücü, 1:37.442'lik bir zaman turu yakalarken, onu 0.227 saniye geriden Fabio Quartararo ve 0.299 saniye yavaş kalan Francesco Bagnaia takip etti.

Yarış öncesi yapılan son seans olan ısınma turlarında güneşli ve güzel bir hava vardı. Çoğu sürücü orta ön ve arka lastikle piste çıktı. Jack Miller ve Miguel Oliveira da dahil olmak üzere bazı isimler motosikletin arkasında yumuşak lastik vardı.

İlk turların ardından cumartesi günü güçlü bir tempoya sahip olan Quartararo liderliğe yükseldi ancak damalı bayrağa kısa bir süre kala Nakagami sahneye çıktı ve 1:37.442 yaparak seansı zirvede tamamladı.

Quartararo'nun 0.227 saniye geride ikinci olduğu seansta, piste biraz geç çıkan ve omuz sakatlığı nedeniyle sadece sekiz tur atan Bagnaia ilk üçü tamamladı.

Pramac sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco ilk beşi tamamlarken, Marc Marquez altıncı, Pol Espargaro yedinci ve Joan Mir sekizinci oldu.

Bu isimleri Franco Morbidelli ve Alex Rins takip etti.

Yarışa üçüncü başlayacak olan Aleix Espargaro (Aprilia) ancak 13. olabildi. Jack Miller (Ducati), 17. en iyi zamanı yaparken, 20 pilot 1 saniye içerisinde dizildi.

Seans sonucu: