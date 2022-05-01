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MotoGP / İspanya GP Antrenman raporu

MotoGP İspanya ısınma turları: Nakagami en hızlısı

İspanya GP öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP İspanya ısınma turları: Nakagami en hızlısı
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LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, İspanya GP öncesinde gerçekleştirilen ısınma turlarında zirvede yer alan isim oldu. Japon sürücü, 1:37.442'lik bir zaman turu yakalarken, onu 0.227 saniye geriden Fabio Quartararo ve 0.299 saniye yavaş kalan Francesco Bagnaia takip etti.

Yarış öncesi yapılan son seans olan ısınma turlarında güneşli ve güzel bir hava vardı. Çoğu sürücü orta ön ve arka lastikle piste çıktı. Jack Miller ve Miguel Oliveira da dahil olmak üzere bazı isimler motosikletin arkasında yumuşak lastik vardı.

İlk turların ardından cumartesi günü güçlü bir tempoya sahip olan Quartararo liderliğe yükseldi ancak damalı bayrağa kısa bir süre kala Nakagami sahneye çıktı ve 1:37.442 yaparak seansı zirvede tamamladı.

Quartararo'nun 0.227 saniye geride ikinci olduğu seansta, piste biraz geç çıkan ve omuz sakatlığı nedeniyle sadece sekiz tur atan Bagnaia ilk üçü tamamladı.

Pramac sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco ilk beşi tamamlarken, Marc Marquez altıncı, Pol Espargaro yedinci ve Joan Mir sekizinci oldu.

Bu isimleri Franco Morbidelli ve Alex Rins takip etti.

Yarışa üçüncü başlayacak olan Aleix Espargaro (Aprilia) ancak 13. olabildi.  Jack Miller (Ducati), 17. en iyi zamanı yaparken, 20 pilot 1 saniye içerisinde dizildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'37.442  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'37.669 0.227
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'37.741 0.299
4 Spain Jorge Martin Ducati 12 1'37.836 0.394
5 France Johann Zarco Ducati 12 1'37.849 0.407
6 Spain Marc Marquez Honda 11 1'37.862 0.420
7 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'37.965 0.523
8 Spain Pol Espargaro Honda 10 1'38.078 0.636
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'38.127 0.685
10 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'38.140 0.698
11 Spain Alex Marquez Honda 12 1'38.165 0.723
12 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'38.179 0.737
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'38.185 0.743
14 South Africa Brad Binder KTM 12 1'38.186 0.744
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 12 1'38.296 0.854
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 12 1'38.305 0.863
17 Australia Jack Miller Ducati 12 1'38.383 0.941
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'38.489 1.047
19 Australia Remy Gardner KTM 12 1'38.492 1.050
20 Italy Luca Marini Ducati 12 1'38.500 1.058
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'38.745 1.303
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'38.788 1.346
23 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 10 1'38.840 1.398
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 12 1'39.140 1.698
25 Germany Stefan Bradl Honda 12 1'39.153 1.711
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