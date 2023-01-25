Pramac Ducati, 2023 motosikletinin örtüsünü kaldırdı

Haberi dinle

Pramac Ducati Racing, 2022 yılında da MotoGP'deki en iyi uydu takımıydı.

İtalyan takım, Johann Zarco ve Jorge Martin ikilisinin toplandığı puanlarla, Yamaha fabrika takımının önünde dördüncü oldu.

Pramac, Ducati tarafından yarı fabrika takımı olarak kabul ediliyor. Zarco ve Martin düzenli olarak yeni ekipmanlar alıyor ve onlar onay verdiğinde, bu ekipmanlar dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın ana takımına geçiyor.

2023'te Pramac yine bu rolü üstleniyor ve takımın şifresi belli: İstikrar.

Takımdaki en büyük değişiklik Gino Borsoi'nin takım menajerliğine getirilmesi oldu. Bu görevi, 2021 yılında takım menajeri olarak atanan Claudio Calabresi'den devraldı.

Bugün yeni motosikletin lansmanını yapan Pramac, bir kez daha kırmızı ve beyaz renkleri korurken, Prima ile ortaklıktan gelen mor renkleri de taşıyor. Bu da kırmızı, beyaz ve pembe renk düzenini oluşturuyor.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Bu yıl takımın yarış koltuğunda Zarco ve Martin olacak. Martin, geçen yıl Ducati fabrika koltuğu için verilen mücadeleyi kaybetti ve bu yıl mevcut takımıyla devam ediyor.

Söylentilere göre Martin, 2024 için Ducati fabrika takımında yer almaması ve iyi de bir teklif alması halinde takımdan ayrılmak isteyebilir.

Pramac ise bu yıl fabrika takımı, Gresini Racing ve VR46 ile birlikte 2023'te Ducati'yi temsil eden dört takımdan biri olacak.

Pramac, Yamaha fabrika takımı, Gresini ve Ducati'nin ardından 2023 renk düzenini tanıtan dördüncü takım oldu.

KTM fabrika takımı da 2023 renk düzenini Perşembe günü tanıtacak.

2023'ün ilk sezon öncesi testi 10-12 Şubat'ta Malezya'da, ikincisi ise 11-12 Mart'ta Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing