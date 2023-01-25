Bagnaia, #1 ile yarışmasının sebebini açıkladı
Francesco Bagnaia Pazartesi günü yapılan lansmanla, #1 ile yarışacağını açıkladı. 2012'den sonra ilk kez 1 numaranın gride dönmesini sağlayacak İtalyan sürücü, neden bu sayıyı seçtiğini açıklıyor.
Son dört MotoGP dünya şampiyonunun tamamı (Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Joan Mir ve Fabio Quartararo), ertesi sezona normalde yarıştıkları numaralarla yarışmayı seçtiler.
Bunu genel olarak ticari sebeplerle yaptılar ancak verilen kararının ardından bazı "batıl bir inançlar" da vardı.
Fakat son şampiyon Francesco Bagnaia bu sezon Ducati ile #1'i taşıyacağı için bu batıl inançlara takılmıyor gibi görünüyor.
Bu konudaki söylentiler zaten bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ancak Pazartesi günü Madonna di Campiglio'daki takım lansmanında resmen doğrulandı.
Bagnaia 2023 için #1'i seçmenin kendisi için "zor bir süreç" olduğunu fakat doğru seçimi yaptığını söyledi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Ducati Corse
63 numara çıkartmasını hâlâ motosikletinde tutan son dünya şampiyonu, "Numarayı ilk kez geçen hafta, yeni kıyafetlerle fotoğraf çekimi yaptığımız esnada kullandım, gerçekten çok güzel görünüyordu."
"Her zaman 1 numara ile yarışan insanları örnek almışımdır. Bunu seviyorum, dünya şampiyonuna bir tür saygı sunuyor."
"1 numara kim olduğunuzu açıkça ortaya koyar ve dünya şampiyonu kimliğinizin bir kanıtı gibidir."
"Bunu diğer dünya şampiyonlarını onurlandırmak için de büyük bir fırsat olarak görüyorum."
"Elbette 63 her zaman benim numaram olacak. Hayatım boyunca hep bununla yarıştım ve gelecekte de bir şekilde bu numara motosikletim üzerinde yer alacak."
"Umarım bunu #1 ile motosikletimin üzerinde tutmaya devam edebilirim." dedi.
#1 ile yarışan son isim, 2012 yılında Honda ile yarışan Casey Stoner'dı.
Galeri: Ducati, 2023 MotoGP motosikletinden kareler
Pramac Ducati, 2023 motosikletinin örtüsünü kaldırdı
Son Haberler
Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in özel jetine bir yarış simülatörü kurmak gibi alışılmadık bir adım attığını açıkladı.
WSBK Jerez testi 2. gün: Toprak kazaya rağmen lider, Rea ve Bautista yakın takipteler
Şampiyon sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin 2. gününde korkutucu bir kaza yapsa da en hızlı dereceyi kaydetmeyi başardı. Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise temsilcimizin hemen arkasında yer aldılar.
Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kuralların tasarlanış biçimi nedeniyle bir daha asla uzun vadeli bir dominasyonla karşılaşmayacaklarını düşünüyor.
Wolff: "Lauda gittiğinden beri F1'deki bir parçam koptu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yakın arkadaşı Niki Lauda'nın yokluğunu halen yoğun şekilde hissediyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.