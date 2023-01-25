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Bagnaia, #1 ile yarışmasının sebebini açıkladı

Francesco Bagnaia Pazartesi günü yapılan lansmanla, #1 ile yarışacağını açıkladı. 2012'den sonra ilk kez 1 numaranın gride dönmesini sağlayacak İtalyan sürücü, neden bu sayıyı seçtiğini açıklıyor.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Bagnaia, #1 ile yarışmasının sebebini açıkladı
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Son dört MotoGP dünya şampiyonunun tamamı (Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Joan Mir ve Fabio Quartararo), ertesi sezona normalde yarıştıkları numaralarla yarışmayı seçtiler.

Bunu genel olarak ticari sebeplerle yaptılar ancak verilen kararının ardından bazı "batıl bir inançlar" da vardı.

Fakat son şampiyon Francesco Bagnaia bu sezon Ducati ile #1'i taşıyacağı için bu batıl inançlara takılmıyor gibi görünüyor.

Bu konudaki söylentiler zaten bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ancak Pazartesi günü Madonna di Campiglio'daki takım lansmanında resmen doğrulandı.

Bagnaia 2023 için #1'i seçmenin kendisi için "zor bir süreç" olduğunu fakat doğru seçimi yaptığını söyledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Ducati Corse

63 numara çıkartmasını hâlâ motosikletinde tutan son dünya şampiyonu, "Numarayı ilk kez geçen hafta, yeni kıyafetlerle fotoğraf çekimi yaptığımız esnada kullandım, gerçekten çok güzel görünüyordu."

"Her zaman 1 numara ile yarışan insanları örnek almışımdır. Bunu seviyorum, dünya şampiyonuna bir tür saygı sunuyor."

"1 numara kim olduğunuzu açıkça ortaya koyar ve dünya şampiyonu kimliğinizin bir kanıtı gibidir."

"Bunu diğer dünya şampiyonlarını onurlandırmak için de büyük bir fırsat olarak görüyorum."

"Elbette 63 her zaman benim numaram olacak. Hayatım boyunca hep bununla yarıştım ve gelecekte de bir şekilde bu numara motosikletim üzerinde yer alacak."

"Umarım bunu #1 ile motosikletimin üzerinde tutmaya devam edebilirim." dedi.

#1 ile yarışan son isim, 2012 yılında Honda ile yarışan Casey Stoner'dı.

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