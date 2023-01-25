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MotoGP / Pramac Racing lansmanı Haberler

Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni

Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzenine bir göz atalım.

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Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni
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Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
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Fotoğraf: Pramac Racing

Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
2/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
3/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
4/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
5/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Pramac Racing bike
Pramac Racing bike
6/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
7/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
8/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
9/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
10/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
11/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing
Johann Zarco, Pramac Racing
12/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
13/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing
14/15

Fotoğraf: Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
15/15

Fotoğraf: Pramac Racing

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