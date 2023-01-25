Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni
Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzenine bir göz atalım.
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
Fotoğraf: Pramac Racing
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