Pol Espargaro, Honda'nın sessizliğinden şikayetçi

Haberi dinle

Sezon öncesinde radikal değişikliklere giden Honda, son yıllarda karşılaştıkları arka yol tutuşu sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir motosikletle geldi. Yeni motosiklet, sezon öncesi testlerinde sürücülerden epey övgü topladı.

Sezon da aynı şekilde Honda için iyi başladı, Espargaro ilk yarış olan Katar'da podyuma çıkarken, galibiyeti sadece ufak bir hata sonucu kaybetti. Ancak sonrasında hem Honda, hem Espargaro için her şey tepetaklak gitti.

Yaz tatili öncesinde, Honda takım patronu Alberto Puig, takımın "düşünme şeklini değiştirmesi gerektiğini" söyledi.

Ancak gelecek sezon Tech3 ile KTM'ye geri dönecek olan Espargaro, Honda'nın Japonya'daki fabrika tarafından pek desteklenmediğini düşünüyor.

Britanya GP'sini 14. sırada tamamlayan Espargaro, "Beni rahatsız eden şey, Honda'nın sesini çıkarmaması, hiçbir tepki vermemesi."

"Honda'nın pek de endişeli olmadığını görüyorum ve bu durum hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum."

"Böyle bir üreticinin elindekileri göstermemesi gerçekten kötü. Beş yıl önce, Japonların yavaşlaması fakat İtalyanların uçuşa geçmesi düşünülemezdi, şu anki durum tamamen öngörülemeyen bir durum."

"Sorun şu ki Honda'nın ne düşündüğü veya Japonya'da neler döndüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Durum onlar için de aynı gibi, nitekim motosikleti geliştirmek için ihtiyacımız olan malzemelere ulaşamıyoruz." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Garajın diğer tarafında ise Marc Marquez'in yerini almak zorunda kalan test sürücüsü Stefan Bradl, yarışıyor olması nedeniyle Honda'nın test programının etkilendiğini söylüyor.

Alman sürücü, Honda'nın galibiyete ulaşmayı başardıkları Suzuka 8 Saat mücadelesine odaklanmasının da MotoGP tarafına yardımcı olmadığını öne sürdü.

Bradl, "Yarışıyor olmam test programı açısından kesinlikle ciddi bir sorun."

“Honda Japonya'da yaptığı testleri sürekli arttırıyor. Açıkçası, Suzuka 8 Saat'e de hazırlanmaları gerekiyordu, bu yüzden sonunda yarışı kazandıkları için mutluyum."

"Artık yeniden tam kapasite MotoGP için çalışabilirler -bu çok iyi."