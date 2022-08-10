Marquez, Avusturya GP'de MotoGP padokuna geri dönecek

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Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, 2020 İspanya kolunu kırması ve o günden bu yana girdiği ameliyatların istenen etkiyi yaratmaması nedeniyle, tekrar ameliyat olmak zorunda kaldı.

Bu ameliyatla kolunu artık eskisi gibi kullanabilmeyi uman Marquez, iyileşme sürecini hızlandırmaya çalışıyor ve uzun zaman sonra ilk kez Red Bull Ring'de MotoGP padokuna gelecek. İspanyol sürücü, RC213V'nin gelişimi hakkında bilgi almak amacıyla takımla yakından çalışacak.

Marquez, "Honda, kritik bir dönemde. Takımımla çok fazla görüşme yapıyorum ve 2022 motosikletini, mevcut durumunu ve neler olduğunu anlamaya çalışıyorum."

"Bu yüzden de Avusturya'ya gideceğim, herkesle görüşeceğim ve gelecek yıl için çalışmalar yapmak üzere Japonya'daki HRC personeliyle konuşacağım. Birlikte hareket ediyoruz, birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz ve sonunda birlikte geri döneceğiz."

"Stefan Bradl ile uzun uzun konuşuyorum, aynı zamanda Santi Hernandez ile de çalışıyoruz, birlikte test yapıyoruz, ikisi de nasıl sürdüğümü biliyorlar."

"Mugello'da evde olacağımı söyledim ama iletişimi korumak istiyorum. Bu ameliyat nedeniyle bağlantımı çok fazla kestim, şimdi geri döndüğümde her şeye aşina olayım diye sürece dahil olmak istiyorum.” dedi.

Marquez ayrıca dördüncü ameliyatın üzerinden 10 hafta geçmesinin ardından mevcut durumu nasıl olacağını da yorumladı.

"Kendimi adım adım daha iyi hissediyorum. O kısımdaki kemik sorunsuz şekilde iyileşiyor, bu da en iyi haber. Elbette rehabilitasyon sürecindeyiz ve hazır olmak için kardiyo tarafında çok çalışıyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Honda Racing

“Ağustos ayının sonunda başka bir tıbbi kontrolüm daha var, orada rehabilitasyon sürecinde bir başka adım atabilir ve gerçekten kasları zorlamaya başlayabiliriz. Bazı günler diğerlerinden daha iyi geçiyor ama bunların hepsi sürecin bir parçası."

İyimserim ama her şeyin ne kadar süreceğini söylemek istemiyorum. Bunu sadece kontrolden sonra yapabiliriz. Şimdi zorlamak için doğru zaman değil."

Marquez, kolunun durumu göz önüne alındığında bu ameliyata ihtiyacı olduğunu ekledi.

“Bir zorluk vardı ve zorlandığım şey iki gün veya iki ay değil, iki yıldır vardı. Geçen yıl bu şekilde bazı yarışlar kazandım ama çok zorlanıyordum."

"Jerez'de artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladım. Zordu ve şimdi de zihinsel olarak zorlanıyorum. Bu, yarışmadığım için değil, kolum hakkında her zaman bu şüpheye sahip olduğum için. Başka bir operasyon daha geçiremem. Bunun iyi olacağına eminim ama bu düşünceler her zaman aklınızın bir köşesinde yer alıyor."

Marquez'in ne zaman pistlere döneceği bilinmiyor ancak 2023 sezonuna yönelik hazırlıklar kapsamında son bölümde yarışacak seviyeye geleceği tahmin ediliyor.