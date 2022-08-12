Espargaro: “2022 MotoGP şampiyonluk savaşı artık çok sıkı”

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Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Silverstone yarışında uzun tur cezası sonrası orta grupta sıkışıp kalması ve ancak sekizinci olabilmesinin ardından Espargaro ile aradaki puan farkını sadece bir arttırabildi ve farkı 22’ye yükseltebildi.

Dördüncü antrenman seansında 185 km/s hızla giderken kaza yapıp topuğunu kırmasına ve motosiklette çekiş sorunları yaşamasına rağmen Espargaro, yarışta son ana kadar Quartararo’yu zorladı ve zararı minimuma indirdi.

Yarışı kazanan fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Quartararo ile aradaki puan farkını 49’a indirdi. İtalyan sürücü, Haziran ayındaki Almanya GP’nin ardından 91 puan geriye düşmüştü.

Bagnaia’nın art arda galibiyetler alması ve Ducati GP22 motosikletinin sezon başına göre çok daha güçlü gözükmesinin yanı sıra diğer Aprilia sürücüsü Maverick Vinales’in performansını önemli derecede arttırmasıyla beraber Espargaro, sezonun ikinci yarısı başlarken şampiyonluk mücadelesinin artık daha dengeli olduğuna inanıyor.

Espargaro, “Yarıştan yarışa Ducati’ler gelişmeye devam ederse, ben yüksek performansımı korursam ve Maverick de motosikleti zirveye taşımaya devam edebilirse, bunlar şampiyona liderinde daha fazla baskı yaratır. Yani bu durum benim için iyi.”

“Ducati ve Bagnaia, şampiyonada büyük bir adım attılar. Ancak durum onlar için kolay olmayacak. Çünkü puan anlamında iki yarışlık dezavantajları var. Ancak çok fazla motosikletleri, bu yüzden de çokça takım çalışması yapabilirler.”

“Pecco için iyi olan Avusturya ve Misano yarışlarına gideceğiz. Bu sebeple her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

“Şampiyonanın son sekiz yarışının çok sıkı geçeceğini düşünüyorum.” dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone’daki kazanın ardından doktorlar, Espargaro’nun önümüzdeki hafta boyunca dinlenmesi gerektiğini belirtti. Şu anda İspanyol sürücünün, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Avusturya GP’ye katılmayacağına dair herhangi bir işaret yok.

Espargaro, Red Bull Ring’de Ducati’yi yenmenin zor olacağını kabul etse de Aprilia’nın bu sezon her pistte genel olarak güçlü olması sebebiyle cesaretlendi.

Tecrübeli sürücü, “Bu yıl Aprilia’nın her pistte oldukça iyi çalıştığını düşünüyorum. Neredeyse her yarışta podyuma çıkıyoruz, ki bu iyi bir şey.”

“Elbette Avusturya, Ducati için çok iyi bir pist. Onlar için oldukça kolay bir pist. Çok güçlü bir motosikletleri var ve onları orada yenmek zor olacak.”

“Ancak bu şampiyona çok açık. Ne zaman kazanabileceğinizi, ne zaman galibiyet için savaşabileceğinizi asla bilemezsiniz ve bu, tek bir yarışla ilgili değil.”

“Mental olarak güçlü olmalısınız, istikrarlı olmalısınız.”

“Bu, bir yarışın mükemmel, diğerinin felaket olmasıyla ilgili değil. Her yerde istikrarlı olmalısınız. Bundan dolayı, umarım Avusturya’da tekrar podyum için mücadele edebilirim.” ifadelerini kullandı.