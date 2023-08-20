Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Sezonun ilk yarışı öncesi 2. antrenman seansında büyük bir sakatlık geçiren Pol, sırtından ve çenesinden büyük ameliyatlar geçirmiş ve yaklaşık 1.5 ay boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Sekiz yarış kaçıran Pol ikinci yarının ilk yarışı olan Silverstone'da geri döndü ve beklentilerin aksine gayet iyi performans sergileyerek ana yarıştan puanla ayrıldı.

Avusturya'daki sprint yarışında kendisi için işler daha da iyiye gitti, ilk tur kaosundan sıyrılmayı başaran ve altıncılığa kadar yükselen İspanyol sürücü, damalı bayrağı da altıncı sırada gördü.

Her şeye rağmen birçok kişi kendisinin koltuğunu Pedro Acosta'ya kaptırmasını bekliyor, bu yorumlar da Aleix'i epey kızdırmış vaziyette.

Aleix, "Padoktaki pek çok insan Pol'ün kim olduğunu, neler başardığını ve KTM için neler yaptığını unutuyor -bu beni gerçekten kızdırmakta."

"Büyük bir sakatlık geçiriyorsunuz ve sanki emekli olmak için eve gitmeniz gerekiyormuş gibi muamele görüyorsunuz. Ancak daha sabırlı olmalıyız çünkü geri dönmek her zaman kolay değil."

"Küçük bir sakatlıktan sonra geri dönen ve on yarış boyunca 'ah, sırt ağrılarım devam ediyor' diyen diğer sürücüleri de görüyoruz."

"Kardeşim ise neredeyse tekerlekli sandalyeye mahkum oluyordu, bir ay boyunca yemek yiyemedi, hiç antrenman yapamadı."

"Yeni KTM ile hiç deneyimi olmadan döndüğü henüz ikinci yarışa çıkmasına rağmen sprintte altıncılığa ulaştı."

"Dolayısıyla daha sabırlı olmalıyız, MotoGP'nin dünyanın en zor serisi olduğuna daha fazla inanmalıyız." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol'ün normalde Tech3 ile iki sezonluk anlaşması var, ancak buna rağmen geleceği garanti altında değil -sebebi ise yukarıda belirttiğimiz üzere Pedro Acosta.

Her fırsatta MotoGP'de yarışmak istediğini belirten Acosta'nın KTM bünyesinde devam edeceği kesin, dolayısıyla KTM'in kendisine bir MotoGP koltuğu bulması şart.

Kardeşinin yerini koruyacağını düşünen Aleix, "Durum karmaşık ancak net olan bir şey var: Pol'ün sözleşmesi var, olmasaydı bile adayların hiçbiri Pol'den iyi değil."

"Dolayısıyla, sözleşmeler dışında, markanın patronuysanız ve en iyi sürücüleri arıyorsanız, Pol'den daha iyisini bulamazsınız." dedi.