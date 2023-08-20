Prime'a abone ol
Önceki / Bezzecchi, MotoGP geleceği ile ilgili 'kararını verdi'
MotoGP / Avusturya GP Haberler

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, kardeşi Pol Espargaro'nun geçmişte gösterdiği iyi performansların unutulup gitmesi karşısında epey kızgın.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Sezonun ilk yarışı öncesi 2. antrenman seansında büyük bir sakatlık geçiren Pol, sırtından ve çenesinden büyük ameliyatlar geçirmiş ve yaklaşık 1.5 ay boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Sekiz yarış kaçıran Pol ikinci yarının ilk yarışı olan Silverstone'da geri döndü ve beklentilerin aksine gayet iyi performans sergileyerek ana yarıştan puanla ayrıldı.

Avusturya'daki sprint yarışında kendisi için işler daha da iyiye gitti, ilk tur kaosundan sıyrılmayı başaran ve altıncılığa kadar yükselen İspanyol sürücü, damalı bayrağı da altıncı sırada gördü.

Her şeye rağmen birçok kişi kendisinin koltuğunu Pedro Acosta'ya kaptırmasını bekliyor, bu yorumlar da Aleix'i epey kızdırmış vaziyette.

Aleix, "Padoktaki pek çok insan Pol'ün kim olduğunu, neler başardığını ve KTM için neler yaptığını unutuyor -bu beni gerçekten kızdırmakta."

"Büyük bir sakatlık geçiriyorsunuz ve sanki emekli olmak için eve gitmeniz gerekiyormuş gibi muamele görüyorsunuz. Ancak daha sabırlı olmalıyız çünkü geri dönmek her zaman kolay değil."

"Küçük bir sakatlıktan sonra geri dönen ve on yarış boyunca 'ah, sırt ağrılarım devam ediyor' diyen diğer sürücüleri de görüyoruz."

"Kardeşim ise neredeyse tekerlekli sandalyeye mahkum oluyordu, bir ay boyunca yemek yiyemedi, hiç antrenman yapamadı."

"Yeni KTM ile hiç deneyimi olmadan döndüğü henüz ikinci yarışa çıkmasına rağmen sprintte altıncılığa ulaştı." 

"Dolayısıyla daha sabırlı olmalıyız, MotoGP'nin dünyanın en zor serisi olduğuna daha fazla inanmalıyız." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol'ün normalde Tech3 ile iki sezonluk anlaşması var, ancak buna rağmen geleceği garanti altında değil -sebebi ise yukarıda belirttiğimiz üzere Pedro Acosta.

Her fırsatta MotoGP'de yarışmak istediğini belirten Acosta'nın KTM bünyesinde devam edeceği kesin, dolayısıyla KTM'in kendisine bir MotoGP koltuğu bulması şart.

Kardeşinin yerini koruyacağını düşünen Aleix, "Durum karmaşık ancak net olan bir şey var: Pol'ün sözleşmesi var, olmasaydı bile adayların hiçbiri Pol'den iyi değil." 

"Dolayısıyla, sözleşmeler dışında, markanın patronuysanız ve en iyi sürücüleri arıyorsanız, Pol'den daha iyisini bulamazsınız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Bezzecchi, MotoGP geleceği ile ilgili 'kararını verdi'

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi" Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum" Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

MotoGP
Avusturya GP

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor" Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

Aleix Espargaro Daha fazlası
Aleix Espargaro
Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"

Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"

MotoGP
Britanya GP

Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!" Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"

Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"

Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"

MotoGP
Hollanda GP

Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım" Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"

Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"

Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"

MotoGP
Almanya GP

Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı" Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol